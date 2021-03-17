Из-за роста количества заболевших коронавирусом в Харьковской области могут ужесточить карантин.

Об этом сообщил зампредседателя ХОГА Михаил Черняк.По его словам, населению нужно быть готовым к транспортным ограничениям и переходу учебных заведений среднего и высшего образования на дистанционное обучение.- Конкретные ограничительные меры будут рассматриваться во время заседаний региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, - отметил Михаил Черняк.Чиновник напомнил, что необходимо использовать индивидуальные средства защиты, а также присоединяться к кампании по вакцинации.Напомним, в течение нескольких дней в Харькове фиксируется всплеск заболеваемости коронавирусом: согласно официальной статистике, за прошедшие сутки было зарегистрировано 750 новых заболевших. По этому показателю регион делит 4-5 места с Винницкой областью. В лидерах – Киев, где 1121 случай, Львовская область (884 случая) и Одесская область (883). По данным СНБО, за сутки в Харьковской области от коронавируса скончались 17 человек.Пока что Харьков находится в желтой карантинной зоне, однако, по данным медиков, в последние две недели в регионе фиксируется всплеск заболеваемости: показатели выросли в среднем на 20%. В субботу, 13 марта, в Харьковской области был зарегистрирован рекорд по количеству заболевших – 837 случаев за сутки, а днем раньше, 12 марта, - рекорд по количеству смертей - 19 случаев за сутки.