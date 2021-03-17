Персональная выставка живописи и графики харьковской художницы Зои Пилипенко «Благая весть» пройдет с 18 марта по 3 апреля в галерее «Искусство Слобожанщины» (пл. Свободы, 5 (Госпром), 4-й подъезд).

Как сообщили в галерее, мотив и цель этой выставки - попытаться передать благую весть зрителям, напомнить о надеждах и о радости, которые ежегодно ждут всех весной. Выставка пройдет в преддверии христианского праздника – Благовещения.«Радостью от пробуждения жизни после зимних холодов и невзгод, своим чувством красоты и любви щедро делится в своем творчестве художница Зоя Пилипенко. Сакральность, возвышенность и вместе с тем душевная простота и тепло ощущаются не только в образах, напоминающих иконы, но и в работах, где изображен человек, - пейзажах и натюрмортах. Картины Зои Пилипенко - это буйство красок, яркие насыщенные цвета, динамизм, но одновременно - ощущение покоя, уюта, гармонии, которое напоминает нам о неразрывной связи человека, природы и Бога», - отметили организаторы выставки.Время работы: вторник-суббота, 11:00 - 19:00.Пилипенко Зоя Витальевна живет и работает в Харькове. Окончила с отличием Детскую художественную школу им. Репина, Харьковское художественное училище, ХХПИ (ХГАДИ). Со дня окончания академии (1983) и по сей день работает в Харьковском художественном училище. Член Союза художников Украины. Постоянный участник областных, всеукраинских и зарубежных выставок.