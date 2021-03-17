Молоко – первый напиток, который пробует маленький человек, появляясь на свет. Питательная жидкость несет в себе массу витаминов и микроэлементов и дарит организму запас здоровья на всю жизнь. Но даже эту субстанцию можно сделать еще более полезной, добавив натуральные специи.

Это только кажется, что ароматные приправы всего лишь улучшают вкус блюда или напитка. На самом деле они придают ему новые свойства и часто наделяют лечебными качествами. А некоторые смеси даже могут заменить медицинские препараты.Молоко в данном случае – лучший пример. Добавив в него всего лишь щепотку порошка, можно превратить его в полезный коктейль или лекарство.Так, если приправить молоко кардамоном, можно избавиться от депрессии. Да и мыслительный процесс станет гораздо активнее. А шафран успокоит нервы и снимет отечность нижних век. Кроме того, он укрепит дыхательные пути и сосуды.Куркума с молоком нормализует работу печени и борется с морщинами, а имбирь благотворно влияет на иммунитет. А вот мускатный орех придаст сил, улучшит память и избавит от головной боли. Также эта волшебная специя нормализует сон и помогает победить хроническую усталость.Если же на вечер у вас запланировано свидание, выпейте молока с корицей. Такая «микстура» настроит на романтический лад, усилит желание и повысит потенцию.А по вечерам в любой из вышеперечисленных коктейлей стоит добавить ложечку меда. Он сделает напиток вкуснее и поможет сладко уснуть.