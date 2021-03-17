Фракция Блока Светличной «Разом!» в Харьковском областном совете выступила с предложением увеличить размер материальной помощи жителям области. Однако депутаты это важное для людей решение не поддержали, сообщила в программе «Точка зору» на «Телеканале р1» депутат облсовета от фракции Блока Светличной «Разом!» Наталья Плотник.– Наталья Анатольевна! На внеочередной сессии областного совета вы выступили за увеличение денежной помощи харьковчанам и жителям области. Какие предложения вы выдвигали?
– На сессии мы рассмотрели девять важных вопросов. Среди них – Программа социальной защиты населения Харьковской области на 2021–2025 годы и Порядок использования средств в рамках этой программы.
В последнее время довольно часто можно услышать от депутатов: «Мы поддерживаем своих избирателей. Мы отстаиваем их права. Мы защищаем их интересы». Но по факту, к сожалению, далеко не все депутаты выполняют свои обязательства, возложенные на них избирателями в предвыборный период. Обещали много, но реальные дела показывают, что мало что исполняется.
Фракция Блока Светличной «Разом!» внесла очень важное для населения Харьковской области предложение – увеличить материальную помощь жителям региона.
– Думаю, что не все жители области знают, что они имеют право на адресную денежную помощь.
– Так и есть. Существует несколько видов адресной помощи. Например, граждане могут обращаться за адресной помощью к депутатам местного уровня в своих территориальных громадах, райсоветах, облсовете. Адресная материальная помощь – это не выделение денег на лечение или помощь семье, оказавшейся в тяжелом материальном положении. Это компенсация за то, что они потратили свои деньги на то же лечение, например.
Как показывает практика – и это прозвучало на сессии от депутата фракции Блока Светличной «Разом!» Дениса Скорого, – на Харьковщине достаточно много людей с онкологическими заболеваниями. Люди тратят на лечение от 30 до 50 тысяч гривен, а в некоторых случаях – до 100 тысяч гривен. И люди обращаются именно за такой помощью – чтобы им возместили средства, потраченные на лечение, химиотерапию, покупку лекарств.
Наша фракция вышла с предложением изменить размер материальной помощи. Сегодня минимальный ее размер составляет 500 гривен, максимальный – 20 тысяч гривен. Ну что такое сегодня 500 гривен? Этой суммы не хватит даже на обычные лекарства. Недавно я водила пожилого харьковчанина на консультацию к офтальмологу. Как пенсионеру ему сделали скидку, и он заплатил за консультацию врача 550 гривен. И это только за консультацию. Лежачим больным, которые нуждаются в уходе, только одна упаковка памперсов обходится в 500 гривен.
У нас был просто вопиющий случай. В Лозовой на личный прием пришла женщина с пакетом документов, который она ранее предоставила комиссии по назначению адресной материальной помощи, и с чеками на сумму 75 тысяч гривен. Лозовчанка посетовала на то, что деньги ей до сих пор не выплатили. Когда мы стали разбираться, оказалось, что деньги все-таки поступили, о чем ей сообщили эсэмэской, – в сумме 500 гривен. Она даже не поняла, что это была материальная помощь. Потратила 75 тысяч – получила 500 гривен.
Поэтому мы требовали вынести на голосование предложение от Блока Светличной «Разом!» об увеличении минимального размера материальной помощи с 500 гривен хотя бы до двух тысяч, а максимального – с 20 тысяч до 30 тысяч гривен.
Предложение не поддержали
– Какой была реакция депутатов облсовета и чиновников облгосадминистрации?
– К сожалению, наше предложение не поддержали. Чтобы выделить какие-то средства, необходимо их откуда-то взять – это понятно. Но если есть возможность помочь людям, средства можно найти. Если бы большинство депутатов поддержали наше предложение – жители области сказали бы им «спасибо».
Был еще один случай, когда в Богодухове к депутату нашей фракции подошла женщина, похоронившая близкого человека, которая тоже подавала документы на материальную помощь. Получила те же 500 гривен. Нужно было видеть глаза этой женщины. Она сказала: «Заберите свои 500 гривен. Судя по всему, вам они нужнее...». Ну не должно быть такого!
– В период губернаторства Юлии Светличной – скажем, в 2018, 2019 годах – людям предоставляли помощь в размере 20 тысяч гривен. Прошло два года – прожиточный минимум вырос, минимальная зарплата увеличилась, стоимость лекарств поднялась. С учетом нынешних реалий действительно стоило бы пересмотреть размеры адресной материальной помощи.
– Конечно. В стране – финансово-экономический кризис. Понятно, что нужно где-то искать средства. К тому же областной бюджет сократился, потому что часть финансов забрали на себя ОТГ. И тем не менее... Непонятно, почему не учитывается инфляция. Уже минимальная зарплата составляет шесть тысяч гривен, а мы выделяем 500 гривен материальной помощи. А ведь в период карантина многие люди лишились работы. На Харьковщине вырос уровень безработицы. В прошлом году центры занятости поставили на учет на 86,1% людей больше, чем в 2019-м.
Объем финансирования Программы социальной защиты на текущий год составляет всего лишь 22 миллиона гривен. Тогда как в прошлые годы, когда людям жилось немного легче – не было такой безработицы, пандемии, работали предприятия, – объем финансирования программы составлял 50 миллионов гривен. Если бы мы сейчас увеличили этот объем до 60 миллионов гривен, то учли бы и инфляцию, и нужды людей.
– Однако депутаты очень неохотно голосовали за ваше предложение. Хотя подобные проблемы могут возникнуть у каждого. Все-таки не хватает, наверное, политической воли, чтобы принять решение.
– Думаю, да. Все наши предложения поддержала Комиссия социальной защиты, а депутаты – нет.
Одиноких пенсионеров нет в перечне нуждающихся
– Какие еще предложения поступили от Блока Светличной «Разом!»?
– Мы же предлагали не только увеличить размер материальной помощи, но и расширить список определенных категорий граждан, которые могут получать такую помощь.
В частности, мы предлагали включить в перечень, например, родителей, которые ухаживают за детьми с инвалидностью.
– А их нет в данном перечне?
– Нет. Там есть просто лица с инвалидностью. Мы предлагали включить в этот список одиноких пенсионеров, которые получают минимальную пенсию. Им ведь тоже нужны и лекарства, и медицинское обследование. Мы предлагали включить одиноких матерей, который воспитывают от трех и более детей в возрасте до 18 лет. К сожалению, наши предложения не были учтены.
– Но ведь это действительно социально незащищенные люди...
– Конечно. И на сегодняшний день осталось девять направлений по использованию средств. С ними можно ознакомиться на сайте Харьковской облгосадминистрации, чтобы узнать, имеет ли человек право на материальную помощь, какие документы необходимо предоставить для ее получения.
Люди берут кредит на лечение
– Насколько большой пакет документов необходимо подготовить для получения материальной помощи? Не возникает ли с этим проблем у людей, которые нуждаются в финансовой поддержке?
– Во время личных приемов граждан почти 90% людей обращаются к депутатам нашей фракции именно по вопросу предоставления материальной помощи. И большинство из обратившихся не знают, какие документы необходимо предоставить. В частности, в перечне документов есть такой пункт: все члены семьи, которые проживают совместно с заявителем, должны подать справку о доходах за последние три месяца. Пенсионерам нужно лично взять такую справку в отделении Пенсионного фонда, работающим членам семьи – по месту своей работы.
Буквально несколько дней назад ко мне обратилась соседка по улице, на содержании у которой находится внук, имеющий инвалидность. Чтобы получить помощь, она пошла в паспортный одел громады за справкой о составе семьи. В сельской местности есть дома, в которых проживает несколько семей, но они не всегда имеют соответствующие документы из БТИ. И ей выписали справку с учетом проживания в ее доме соседей, к которым она вообще не имеет никакого отношения. Соответственно, ей отказали в материальной помощи. Она обратилась за советом: как же ей решить проблему, потому что внука нужно растить, поддерживать – а на это необходимы финансы. Нашли выход – либо она идет в БТИ и заказывает изготовление соответствующих документов на этот дом, либо местный депутат составляет акт обследования места проживания семьи.
– То есть на оформление документов уходит изрядное количество времени. А человек, между тем, нуждается с средствах прямо сейчас. Сколько времени человек потратит на подготовку документов, и в какой срок после их подачи получит деньги?
– Это зависит от того, насколько быстро он сможет подготовить ксерокопии паспорта, идентификационного кода, чеков, получить выписку от врача о диагнозе. Самое сложное здесь – получение справки о составе семьи, потому что паспортные столы проводят прием в определенные часы и человеку нужно подгадать время. Опять же, нужна справка о доходах за три месяца.
Если семья потратила более 50 тысяч гривен на лечение, понятно, что где-то она такую сумму взяла. В большинстве случаев люди берут на такие цели кредит, который необходимо возвращать. Граждане надеются, что, получив материальную помощь, они смогут рассчитаться с банком и у них не будут накапливаться долги за несвоевременную оплату процентов. Но к сожалению, бывает так, что человек подал документы на получение материальной помощи еще в прошлом году и до сих пор ее не получил. Таким образом, сначала помощь будут получать те, кто ожидает ее давно, а потом уже дело дойдет до тех, кто подал документы сегодня.
– Нет ли у вас данных, сколько людей получили такую помощь на протяжении последних двух лет?
– Глава бюджетной комиссии озвучила на сессии информацию, скольким людям и в какой сумме была выплачена материальная помощь в прошлом году. Но мы же понимаем, что если у нас есть 22 миллиона гривен, то все они будут использованы. Дело в другом – как они будут использованы, какую сумму получат люди – по 500 гривен или по две тысячи.
Отвечать перед избирателями будет вовсе не комиссия
–Итак, депутаты не поддержали ваши предложения. Каковы дальнейшие действия Блока Светличной «Разом!»?
– Мы не отступим и будем снова обращаться к депутатскому корпусу с предложением внести изменения в областной бюджет.
Кстати, после нашего выступления на заседании профильной комиссии, бюджетной комиссии были внесены изменения в Порядок использования средств: максимальную границу материальной помощи оставили на уровне 20 тысяч, но сделали сноску, что в отдельных случаях сумма может быть увеличена. Я считаю, что это уже хорошо.
Можно написать очень красивые программы, перечислить все направления, которые необходимо внедрить в жизнь, но если не будет финансовой поддержки – мы ничего не сможем сделать.
– А кто должен решать, имеет ли человек право на сумму материальной помощи, превышающую максимальную?
– Наша фракция подавала еще одно предложение в новый порядок – чтобы люди имели возможность подавать документы не только на имя главы ХОГА или облсовета, но и на имя своего депутата. Эту правку внесли.
Теперь люди смогут подавать документы на материальную помощь во время личного приема граждан. И это хорошо, потому что не всегда человек имеет возможность приехать в Харьков, чтобы подать документы. А каждый депутат имеет свой избирательный округ, встречается со своими избирателями. Получив документы, депутат подает их на имя председателя облсовета, затем они поступают к председателю ХОГА. Либо депутат подает бумаги сразу главе области, а тот, в свою очередь, передает на рассмотрение в Департамент социальной защиты ХОГА или Департамент охраны здоровья, если это касается помощи на лечение. Создается комиссия, в которую включаются, в частности, и представители депутатского корпуса.
К сожалению, в этом году в данную комиссию входят представители только трех политических партий – «Блок Кернеса – Успешный Харьков», «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Слуга народа».
– А почему такая дискриминация в отношении других политсил?
– Состав комиссии был принят еще в прошлую каденцию и сейчас вносятся изменения именно по представительству в ней депутатов. Мы обращались с предложением, чтобы все пять фракций в облсовете имели своих представителей в данной комиссии, дабы не допустить манипуляций с предоставлением материальной помощи. Если к нам обратились избиратели, принесли документы и не получили помощь – мы должны предоставить им объективные выводы, почему так произошло. Отвечать перед своими избирателями – нам, а не комиссии.