Фракция Блока Светличной «Разом!» в Харьковском областном совете выступила с предложением увеличить размер материальной помощи жителям области. Однако депутаты это важное для людей решение не поддержали, сообщила в программе «Точка зору» на «Телеканале р1» депутат облсовета от фракции Блока Светличной «Разом!» Наталья Плотник.

Предложение не поддержали

Одиноких пенсионеров нет в перечне нуждающихся

Люди берут кредит на лечение

Отвечать перед избирателями будет вовсе не комиссия

– На сессии мы рассмотрели девять важных вопросов. Среди них – Программа социальной защиты населения Харьковской области на 2021–2025 годы и Порядок использования средств в рамках этой программы.В последнее время довольно часто можно услышать от депутатов: «Мы поддерживаем своих избирателей. Мы отстаиваем их права. Мы защищаем их интересы». Но по факту, к сожалению, далеко не все депутаты выполняют свои обязательства, возложенные на них избирателями в предвыборный период. Обещали много, но реальные дела показывают, что мало что исполняется.Фракция Блока Светличной «Разом!» внесла очень важное для населения Харьковской области предложение – увеличить материальную помощь жителям региона.– Так и есть. Существует несколько видов адресной помощи. Например, граждане могут обращаться за адресной помощью к депутатам местного уровня в своих территориальных громадах, райсоветах, облсовете. Адресная материальная помощь – это не выделение денег на лечение или помощь семье, оказавшейся в тяжелом материальном положении. Это компенсация за то, что они потратили свои деньги на то же лечение, например.Как показывает практика – и это прозвучало на сессии от депутата фракции Блока Светличной «Разом!» Дениса Скорого, – на Харьковщине достаточно много людей с онкологическими заболеваниями. Люди тратят на лечение от 30 до 50 тысяч гривен, а в некоторых случаях – до 100 тысяч гривен. И люди обращаются именно за такой помощью – чтобы им возместили средства, потраченные на лечение, химиотерапию, покупку лекарств.Наша фракция вышла с предложением изменить размер материальной помощи. Сегодня минимальный ее размер составляет 500 гривен, максимальный – 20 тысяч гривен. Ну что такое сегодня 500 гривен? Этой суммы не хватит даже на обычные лекарства. Недавно я водила пожилого харьковчанина на консультацию к офтальмологу. Как пенсионеру ему сделали скидку, и он заплатил за консультацию врача 550 гривен. И это только за консультацию. Лежачим больным, которые нуждаются в уходе, только одна упаковка памперсов обходится в 500 гривен.У нас был просто вопиющий случай. В Лозовой на личный прием пришла женщина с пакетом документов, который она ранее предоставила комиссии по назначению адресной материальной помощи, и с чеками на сумму 75 тысяч гривен. Лозовчанка посетовала на то, что деньги ей до сих пор не выплатили. Когда мы стали разбираться, оказалось, что деньги все-таки поступили, о чем ей сообщили эсэмэской, – в сумме 500 гривен. Она даже не поняла, что это была материальная помощь. Потратила 75 тысяч – получила 500 гривен.Поэтому мы требовали вынести на голосование предложение от Блока Светличной «Разом!» об увеличении минимального размера материальной помощи с 500 гривен хотя бы до двух тысяч, а максимального – с 20 тысяч до 30 тысяч гривен.– К сожалению, наше предложение не поддержали. Чтобы выделить какие-то средства, необходимо их откуда-то взять – это понятно. Но если есть возможность помочь людям, средства можно найти. Если бы большинство депутатов поддержали наше предложение – жители области сказали бы им «спасибо».Был еще один случай, когда в Богодухове к депутату нашей фракции подошла женщина, похоронившая близкого человека, которая тоже подавала документы на материальную помощь. Получила те же 500 гривен. Нужно было видеть глаза этой женщины. Она сказала: «Заберите свои 500 гривен. Судя по всему, вам они нужнее...». Ну не должно быть такого!– Конечно. В стране – финансово-экономический кризис. Понятно, что нужно где-то искать средства. К тому же областной бюджет сократился, потому что часть финансов забрали на себя ОТГ. И тем не менее... Непонятно, почему не учитывается инфляция. Уже минимальная зарплата составляет шесть тысяч гривен, а мы выделяем 500 гривен материальной помощи. А ведь в период карантина многие люди лишились работы. На Харьковщине вырос уровень безработицы. В прошлом году центры занятости поставили на учет на 86,1% людей больше, чем в 2019-м.Объем финансирования Программы социальной защиты на текущий год составляет всего лишь 22 миллиона гривен. Тогда как в прошлые годы, когда людям жилось немного легче – не было такой безработицы, пандемии, работали предприятия, – объем финансирования программы составлял 50 миллионов гривен. Если бы мы сейчас увеличили этот объем до 60 миллионов гривен, то учли бы и инфляцию, и нужды людей.– Думаю, да. Все наши предложения поддержала Комиссия социальной защиты, а депутаты – нет.– Мы же предлагали не только увеличить размер материальной помощи, но и расширить список определенных категорий граждан, которые могут получать такую помощь.В частности, мы предлагали включить в перечень, например, родителей, которые ухаживают за детьми с инвалидностью.– Нет. Там есть просто лица с инвалидностью. Мы предлагали включить в этот список одиноких пенсионеров, которые получают минимальную пенсию. Им ведь тоже нужны и лекарства, и медицинское обследование. Мы предлагали включить одиноких матерей, который воспитывают от трех и более детей в возрасте до 18 лет. К сожалению, наши предложения не были учтены.– Конечно. И на сегодняшний день осталось девять направлений по использованию средств. С ними можно ознакомиться на сайте Харьковской облгосадминистрации, чтобы узнать, имеет ли человек право на материальную помощь, какие документы необходимо предоставить для ее получения.– Во время личных приемов граждан почти 90% людей обращаются к депутатам нашей фракции именно по вопросу предоставления материальной помощи. И большинство из обратившихся не знают, какие документы необходимо предоставить. В частности, в перечне документов есть такой пункт: все члены семьи, которые проживают совместно с заявителем, должны подать справку о доходах за последние три месяца. Пенсионерам нужно лично взять такую справку в отделении Пенсионного фонда, работающим членам семьи – по месту своей работы.Буквально несколько дней назад ко мне обратилась соседка по улице, на содержании у которой находится внук, имеющий инвалидность. Чтобы получить помощь, она пошла в паспортный одел громады за справкой о составе семьи. В сельской местности есть дома, в которых проживает несколько семей, но они не всегда имеют соответствующие документы из БТИ. И ей выписали справку с учетом проживания в ее доме соседей, к которым она вообще не имеет никакого отношения. Соответственно, ей отказали в материальной помощи. Она обратилась за советом: как же ей решить проблему, потому что внука нужно растить, поддерживать – а на это необходимы финансы. Нашли выход – либо она идет в БТИ и заказывает изготовление соответствующих документов на этот дом, либо местный депутат составляет акт обследования места проживания семьи.– Это зависит от того, насколько быстро он сможет подготовить ксерокопии паспорта, идентификационного кода, чеков, получить выписку от врача о диагнозе. Самое сложное здесь – получение справки о составе семьи, потому что паспортные столы проводят прием в определенные часы и человеку нужно подгадать время. Опять же, нужна справка о доходах за три месяца.Если семья потратила более 50 тысяч гривен на лечение, понятно, что где-то она такую сумму взяла. В большинстве случаев люди берут на такие цели кредит, который необходимо возвращать. Граждане надеются, что, получив материальную помощь, они смогут рассчитаться с банком и у них не будут накапливаться долги за несвоевременную оплату процентов. Но к сожалению, бывает так, что человек подал документы на получение материальной помощи еще в прошлом году и до сих пор ее не получил. Таким образом, сначала помощь будут получать те, кто ожидает ее давно, а потом уже дело дойдет до тех, кто подал документы сегодня.– Глава бюджетной комиссии озвучила на сессии информацию, скольким людям и в какой сумме была выплачена материальная помощь в прошлом году. Но мы же понимаем, что если у нас есть 22 миллиона гривен, то все они будут использованы. Дело в другом – как они будут использованы, какую сумму получат люди – по 500 гривен или по две тысячи.– Мы не отступим и будем снова обращаться к депутатскому корпусу с предложением внести изменения в областной бюджет.Кстати, после нашего выступления на заседании профильной комиссии, бюджетной комиссии были внесены изменения в Порядок использования средств: максимальную границу материальной помощи оставили на уровне 20 тысяч, но сделали сноску, что в отдельных случаях сумма может быть увеличена. Я считаю, что это уже хорошо.Можно написать очень красивые программы, перечислить все направления, которые необходимо внедрить в жизнь, но если не будет финансовой поддержки – мы ничего не сможем сделать.– Наша фракция подавала еще одно предложение в новый порядок – чтобы люди имели возможность подавать документы не только на имя главы ХОГА или облсовета, но и на имя своего депутата. Эту правку внесли.Теперь люди смогут подавать документы на материальную помощь во время личного приема граждан. И это хорошо, потому что не всегда человек имеет возможность приехать в Харьков, чтобы подать документы. А каждый депутат имеет свой избирательный округ, встречается со своими избирателями. Получив документы, депутат подает их на имя председателя облсовета, затем они поступают к председателю ХОГА. Либо депутат подает бумаги сразу главе области, а тот, в свою очередь, передает на рассмотрение в Департамент социальной защиты ХОГА или Департамент охраны здоровья, если это касается помощи на лечение. Создается комиссия, в которую включаются, в частности, и представители депутатского корпуса.К сожалению, в этом году в данную комиссию входят представители только трех политических партий – «Блок Кернеса – Успешный Харьков», «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Слуга народа».– Состав комиссии был принят еще в прошлую каденцию и сейчас вносятся изменения именно по представительству в ней депутатов. Мы обращались с предложением, чтобы все пять фракций в облсовете имели своих представителей в данной комиссии, дабы не допустить манипуляций с предоставлением материальной помощи. Если к нам обратились избиратели, принесли документы и не получили помощь – мы должны предоставить им объективные выводы, почему так произошло. Отвечать перед своими избирателями – нам, а не комиссии.