На подстанции "Жуковского" в Харькове установлен новый силовой трансформатор 40 МВА и смонтирован комплектный распределительный пункт 10 кВ.

Как сообщили в пресс-службе "Харьковоблэнерго", реконструкция была выполнена в рамках инвестиционной программы предприятия.Начальник Центральной службы подстанций Александр Ганус подчеркнул, что без замены старого трансформатора возможности подключения новых потребителей в этом районе не было бы."Учитывая это, было решено выполнить замену старого трансформатора 20 МВА на новый - 40 МВА. Теперь, благодаря выполненной реконструкции, появился запас мощности для подключения новых потребителей, в частности онкологического центра, который сейчас строится в Харькове, а также части села Циркуны", - отметил Александр Ганус.Справка. От ПС 110/6 кВ "Жуковского" получают питание жизненно важные объекты Харькова: Харьковский областной центр онкологии, "Харьковводоканал", заводы "Коммунар", "Хартрон", Национальный аэрокосмический университет им. Жуковского "ХАИ", ХГАПП (ХАЗ), Институт радиофизики и электроники, а также большое количество многоэтажных домов и частного сектора Киевского района.