Если человек страдает от лишнего веса, то он автоматически оказывается в группе по сахарному диабету. Таким людям необходимо ежегодно сдавать кровь на уровень глюкозы.

Об этом сообщила врач-эндокринолог Юлия Мануйлова.По её словам, самая эффективная профилактика сахарного диабета - это контролировать вес тела в пределах нормы. Специалист отмечает, что, чем меньше масса тела, чем меньше риск заболеть диабетом. Мануйлова отмечает, что для поддержания веса в пределах нормы нужно ограничивать себя в калориях и придерживаться активного образа жизни.- Надо меньше есть и больше двигаться. Для этих целей подойдет любая диета, если она будет с ограничением калорийности. Это должна быть не кратковременная диета, а привычка правильно есть, - добавила специалист.