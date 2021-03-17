В эфире программы "Точка Зору" на телеканале "р1" Наталья Плотник прокомментировала сокращение финансирования культуры Харьковской области.

Конфликт между работниками харьковских театров и областной государственной администрацией возник 11 марта, когда депутаты Харьковского областного совета приняли решение о сокращении финансирования учреждений культуры до 54 миллионов. Председатель областной администрации объяснила такое решение тем, что работники культуры якобы зарабатывают 16500 гривен в месяц.По словам депутата областной фракции Блока Юлии Светличной "Разом!", выделенных на сегодняшний день катастрофически нехватает даже на зарплату, которую работники театров получили в феврале лишь в размере 10%."Реальная потребность харьковских театров на сегодняшний день - приблизительно 207 миллионов. А за средства, выделенные в январе, удалось заплатить коммунальные платежи, выплатить зарплату работникам за январь и заплатить 10% от зарплаты в феврале в аванс. То есть, в феврале люди не получили зарплату в полном объеме".По словам Плотник, заявленных Айной Тимчук 16500 гривен никто не получает, ведь люди получают зарплату в соответствие с утвержденной в стране тарифной сетке окладов, которые в большинстве своем не превышают 4000 гривен.«Я встречалась с трудовым коллективом Областного академического театра имени Пушкина, чтоб самолично убедиться в состоянии дел. И я вам хочу сказать, что актеры высшей категории сегодня получают 9600 гривен в месяц, работники цехов 4400 гривен, режиссеры и актеры первой категории - 8000 гривен, а актеры второй категории - 7500 - 7600 гривен», - отметила депутат.Полный выпуск интервью: