Депрессия, ссоры с родными, издевательства сверстников – в Украине участились случаи самоубийства детей. Что нужно знать родителям, чтобы не допустить трагедии?

Девочки чаще подвержены тревоге

Подростки не расстаются с гаджетами



Боль в животе – тревожный звоночек

В последнее время новости буквально пестрят страшным историями о суицидальном поведении подростков. В Киеве 15-летняя девочка выпрыгнула с балкона многоэтажного дома. Спасти ее не удалось, она скончалась на месте происшествия. В Закарпатье повесилась школьница – по всей вероятности, стала жертвой суицидального флешмоба в сети. Под Полтавой обнаружили двух девочек с порезанными запястьями. В Ровно подростка чуть не довели до самоубийства... И все это в течение месяца.Что же толкает подростков к тому, чтобы переступить страшную черту, и как предотвратить трагедию?По словам специалистов, суицидальные настроения у детей возникают на фоне депрессии, которая, в свою очередь, может быть вызвана разными причинами – начиная от конфликтов в семье и заканчивая буллингом в школе.Заведующая отделением психиатрии Института охраны здоровья детей и подростков НАМН Украины (Харьков), доктор медицинских наук Эмилия Михайлова утверждает, что в последнее время у подростков все чаще выявляются нарушения психического состояния. Самые распространенные диагнозы – тревожные расстройства, поведенческие нарушения и депрессия.– По данным социально психологического интервьюирования подростков специалистами нашего института выявлено, что ощущение грусти, тревоги на протяжении двух лет с возрастом значительно увеличивается. Причем среди девочек-подростков этот показатель значительно выше, – говорит психиатр. – К нам в стационар попадают дети с очень глубокой депрессией, и на этом фоне у них присутствуют различные формы нарушения поведения.Специалист отмечает, что лишь 10% детей обращаются за медицинской помощью. И только в 20% случаев депрессия диагностируется своевременно.Причиной депрессивного состояния детей, которое чревато суицидальным поведением, по словам Эмилии Михайловой, может стать систематическое жестокое обращение в семье или, наоборот, сверхопека, неуважение прав ребенка на самостоятельность, а также конфликты в связи с отцовским авторитетом.Еще одна причина – интернет.– Интернет – бич среди детей и подростков. Пациенты, которые попадают к нам на стационарное лечение, до 12 часов в сутки не расставались с гаджетами, – отмечает специалист. – А это депрессивный контент социальных сетей, экстремистские организации, вербующие сайты, «группы смерти»...Не последнюю роль в доведении ребенка до депрессивного состояния играет буллинг в школе – насилие, изоляция, вымогательство, угрозы, преследование, в том числе виртуальное, а также сексуальное насилие. За 2020 год на Харьковщине было составлено 20 админпротоколов по обращениям родителей в связи с буллингом в отношении их детей. За 2021й год – пока только один. Однако нередко ребенок, который подвергается издевательствам сверстников, не решается пожаловаться родителям, он вообще не знает, к кому обратиться за помощью. А поскольку психика у него еще не сформировала, он не может адекватно реагировать на ситуацию. Доведенный до отчаяния, он видит только один выход – суицид.Чтобы не допустить трагедии, Эмилия Михайлова рекомендует учителям и родителям внимательно присматриваться к детям. Тревожным звоночком должны стать резко изменившиеся внешний вид и поведение, тихая замедленная речь, подавленное настроение либо, наоборот, агрессивное поведение.– Для каждого возраста характерны свои изменения в поведении. Для дошкольников это нетипичная молчаливость, хмурый вид, утрата привычных интересов. Для детей младшего школьного возраста – плохое настроение, скука, низкая самооценка, снижение успеваемости. В десятилетнем возрасте чаще всего происходит срыв – из-за накопления депрессивного эффекта. Что касается подростков, то у них проявляется усугубление проблем в межличностных отношениях, появляются конфликтность и хроническая раздражительность, суицидальное мышление, – рассказывает Эмилия Михайлова. – Серьезные проблемы в школе, сбегание из дома, злоупотребление наркотиками и алкоголем, низкая самооценка, зависимость от интернета – все это должно насторожить взрослых в поведении ребенка. Нужно обратить внимание также на школьные страхи, коммуникативные проблемы, неуспеваемость и асоциальное поведение, соматические проявления – чаще всего дети начинают жаловаться на боль в животе, головную боль.