Ожидаемый весенний паводок будет слабо выраженным с незначительным подъемом уровня воды.

Об этом сегодня, 17 марта, на заседании Городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сообщил директор КП «Комплекс по эксплуатации объектов водопонижения и ливневой канализации» Александр Докучаев.По его словам, нынешняя зима характеризовалась нестабильностью погодных процессов: холодные периоды чередовались с оттепелью.- В целом нынешняя зима была достаточно теплой с незначительным количеством осадков. По данным на 15 марта, в бассейне реки Северский Донец снежный покров полностью сошел, глубина промерзания почвы колеблется от 30 до 60 см. Большинство рек области освободилось ото льда. Средняя водность на водохранилищах области составляет 55-100% месячной нормы, в результате чего можно сделать вывод, что паводок будет слабо выраженным с незначительным подъемом уровня воды, - сообщил директор КП.По его словам, ранее совместно с Департаментом строительства и дорожного хозяйства был разработан и согласован план мероприятий по подготовке гидротехнических сооружений и ливневой канализации к пропуску весеннего паводка. Рабочая комиссия обследовала техническое состояние гидросооружений, составила соответствующие акты. Проведен осмотр русел рек Харьков, Лопань, Немышля и Уды для выявления на них заторов. На всех гидротехнических сооружениях города (а это 7 плотин и 4 насосные станции) проведены необходимые планово-предупредительные ремонты, все объекты в рабочем состоянии.Также проведена плановая работа по подготовке сетей ливневой канализации. Как отметил Александр Докучаев, в случае подтопления по заявкам харьковчан на места будут выезжать мобильные бригады для устранения аварийных ситуаций. При этом учтены все проблемные моменты, подготовлены материалы и инструменты.