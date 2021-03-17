Время сверить ваши планы и надежды со звездным «раскладом» на ближайшие дни.

Куда ведут благие намерения, известно всем. Не воспринимайте это как обвинение, просто приготовьтесь, что в ответ на лучшие предложения вам пожелают чего-нибудь не слишком лестного, зато много.Не стоит подвергать себе перегрузкам, как физическим, так и эмоциональным. Плата за это сомнительное удовольствие может оказаться слишком высокой. Завтра планы могут неожиданно поменяться.Выгодный для вас союз может развалиться из-за любой мелочи. Будьте осмотрительны. Если вы и расходитесь во мнениях по какому-то вопросу, это обстоятельство лучше скрыть.Всем, кто придет с желанием втравить вас в какую-то авантюру, следует от порога сказать свое твердое «нет». Этот день не предназначен для активных, а уж тем паче агрессивных действий.Звезды сейчас не слишком благоволят к вам. Постарайтесь избегать споров и других конфликтных ситуаций. Завтра что-то давно устоявшееся вдруг повернется к вам совершенно неожиданной стороной.Не позволяйте окружающим увлечь вас своими идеями. Вы можете наделать слишком много необдуманных поступков, если не будете внимательнейшим образом следить за каждым своим движением.Не стоит ограничивать порывы своего остроумия и жизнерадостности, даже если они кажутся несколько гипертрофированными даже вам самим. Можно же хоть раз в году позволить себе похулиганить.Хотеть не вредно, однако только хотеть, ничего для исполнения желания не делая – все-таки не слишком полезно. Сделайте первый шаг, а там уж – как повезет. Завтра на мучающий вас вопрос никто, кроме вас, не ответит.Все будет получаться настолько гладко, что было бы нелишне записать последовательность действий, чтобы иметь возможность воспроизвести их в дальнейшем, с надеждой на блистательный результат.Лучшей инвестицией в собственное благополучие будет любое бескорыстное деяние. Воздастся вам, конечно, не сразу, но когда-нибудь — непременно. Завтра кому-то срочно может понадобиться ваше крепкое плечо.Время пожинать результаты посеянного ранее, так что не забудьте привести в порядок уборочный комбайн. В то же время не забывайте, что работа - не волк и никуда от вас не денется.Время может оказаться довольно беспокойным, однако результат оправдает затраченные усилия. Главное – не позволять себе думать, будто что-то у вас может не получиться.