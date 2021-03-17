Первой дозой индийской вакцины Covishield привились пенсионеры из Боровской громады - супруги Виктор и Ольга Шаховские.

Как сообщается, пожилая чета оказалась среди добровольцев из резервной очереди на прививки, созданной на случай, если на вакцинацию не явятся люди из первоочередного списка.

Пенсионерам сделали прививки 16 марта. В тот день, помимо супругов Шаховских, вакцинировались Covishield еще 370 человек.

Решение привиться пенсионеры пояснили тем, что у них есть хронические заболевания, которые могут стать смертельным приговором в случае, если они заболеют коронавирусом.

Ранее в Боровской громаде привилась от коронавируса главный врач Центра первичной медико-санитарной помощи Наталья Павленко: она стала первой жительницей громады, кто получил вакцину от CОVID-19. Отмечается, что Наталья Павленко уже болела коронавирусом, однако решила вакцинироваться, чтобы предотвратить повторное заражение.

Также вакцинировали сотрудников экстренной медицинской помощи, одного сотрудника Песко-Радьковского психоневрологического интерната и трех человек из резервной очереди.

После прививки все вакцинированные были под контролем медиков. Никто из привитых на ухудшение самочувствия не жаловался.

По состоянию на утро 17 марта в Харьковской области вакцинировали 2149 жителей, из них 370 – за последние сутки.

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