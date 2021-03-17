Первой дозой индийской вакцины Covishield привились пенсионеры из Боровской громады - супруги Виктор и Ольга Шаховские.

Как сообщается, пожилая чета оказалась среди добровольцев из резервной очереди на прививки, созданной на случай, если на вакцинацию не явятся люди из первоочередного списка.Пенсионерам сделали прививки 16 марта. В тот день, помимо супругов Шаховских, вакцинировались Covishield еще 370 человек.Решение привиться пенсионеры пояснили тем, что у них есть хронические заболевания, которые могут стать смертельным приговором в случае, если они заболеют коронавирусом.Ранее в Боровской громаде привилась от коронавируса главный врач Центра первичной медико-санитарной помощи Наталья Павленко: она стала первой жительницей громады, кто получил вакцину от CОVID-19. Отмечается, что Наталья Павленко уже болела коронавирусом, однако решила вакцинироваться, чтобы предотвратить повторное заражение.Также вакцинировали сотрудников экстренной медицинской помощи, одного сотрудника Песко-Радьковского психоневрологического интерната и трех человек из резервной очереди.После прививки все вакцинированные были под контролем медиков. Никто из привитых на ухудшение самочувствия не жаловался.По состоянию на утро 17 марта в Харьковской области вакцинировали 2149 жителей, из них 370 – за последние сутки.