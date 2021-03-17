В дигидрата тринатрия цитрате, которая является пищевой добавкой, выявили наличие металлических проводов.

Добавка экспортировалась из Бельгии (Citrique Belge NV) в Австрию (Agrana Food Service), откуда импортировался в Украину (ООО "Аграна Фрут Украина"). В ней выявили наличие металлических проводов (6 — 30 мм).



Об этом сообщили в Госпредпотребслужбы в Харьковской области со ссылкой на Информационное сообщение Системы быстрого реагирования по пищевым продуктам и кормам (RASFF).



В случае выявления указанного товара операторы рынка обязаны ограничить его оборот и обратиться в Управление безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины в городе Харьков.