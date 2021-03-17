Скандальная ситуация произошла во время брифинга Бондарчука о ситуации с эпидемией в Харьковской области.Исполняющий обязанности директора облздрава Геннадий Бондарчук посоветовал журналистке Татьяне Доцяк взять рулетку и измерить кислородные трассы, когда та спросила его об обеспеченности больницы точками кислорода.
«Я несколько растерянно себя чувствую, когда вижу статистику обладминистрации о почти трех тысячах свободных коек, а инфекционка захлебывается от больных и в диспансере радиационной защиты доставляют кровати.
Я несколько растеряна, когда получаю инфу от прессслужбы ХОГА, что больница железной дороги, определенная на прием больных с ковид может принять 415 пациентов, а приняла менее полусотни, при этом больных из Харькова везут в Чугуев.
Я несколько растеряна, когда читаю в фб, что женщине дважды отказали скорые в госпитализации, а у нас есть резервные больницы, которые не привлекают.
У меня вопрос: почему? Не готовы? Н проложили кислородные трассы? Кровати без кислорода? Не могут подключить большое количество концентраторов, потому что не выдержит старая сеть? не хватает врачей?
С этими вопросами я пришла на брифинг к Геннадию Бондарчуку, заместителя департамента здравоохранения ХОГА», - написала Татьяна Доцяк на своей странице в Facebook.
Тем не менее, чиновник не смог дать конкретные ответы на вопросы журналистки. А на вопрос об обеспечении коек железнодорожной больницы кислородом, Бондарчук предложил самостоятельно взять рулетку и измерить трассы, отметив, что разговаривал с директором учреждения и договорился о визите съемочной группы.
«Я еще раз публично получила ответ, что меня ждут в больнице железной дороги, поехала туда сразу после брифинга, позвонила руководителю Лещенко, говорю, мол, вот я, Бондарчук сказал, что вы ответите на все вопросы.
А он говорит, что Бондарчук ему никто, не его начальник, ему запрещено давать интервью и положил трубку.
Вопрос: это меня послали или Бондарчука и что мне делать с рулеткой?»