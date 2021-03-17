Скандальная ситуация произошла во время брифинга Бондарчука о ситуации с эпидемией в Харьковской области.

Исполняющий обязанности директора облздрава Геннадий Бондарчук посоветовал журналистке Татьяне Доцяк взять рулетку и измерить кислородные трассы, когда та спросила его об обеспеченности больницы точками кислорода.«Я несколько растерянно себя чувствую, когда вижу статистику обладминистрации о почти трех тысячах свободных коек, а инфекционка захлебывается от больных и в диспансере радиационной защиты доставляют кровати.Я несколько растеряна, когда получаю инфу от прессслужбы ХОГА, что больница железной дороги, определенная на прием больных с ковид может принять 415 пациентов, а приняла менее полусотни, при этом больных из Харькова везут в Чугуев.Я несколько растеряна, когда читаю в фб, что женщине дважды отказали скорые в госпитализации, а у нас есть резервные больницы, которые не привлекают.У меня вопрос: почему? Не готовы? Н проложили кислородные трассы? Кровати без кислорода? Не могут подключить большое количество концентраторов, потому что не выдержит старая сеть? не хватает врачей?С этими вопросами я пришла на брифинг к Геннадию Бондарчуку, заместителя департамента здравоохранения ХОГА», - написала Татьяна Доцяк на своей странице в Facebook.Тем не менее, чиновник не смог дать конкретные ответы на вопросы журналистки. А на вопрос об обеспечении коек железнодорожной больницы кислородом, Бондарчук предложил самостоятельно взять рулетку и измерить трассы, отметив, что разговаривал с директором учреждения и договорился о визите съемочной группы.«Я еще раз публично получила ответ, что меня ждут в больнице железной дороги, поехала туда сразу после брифинга, позвонила руководителю Лещенко, говорю, мол, вот я, Бондарчук сказал, что вы ответите на все вопросы.А он говорит, что Бондарчук ему никто, не его начальник, ему запрещено давать интервью и положил трубку.Вопрос: это меня послали или Бондарчука и что мне делать с рулеткой?»