В Харькове, 18 марта, временно прекращено водоснабжение в нескольких районах, сообщили в «Харьковводоканале».

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Шевченковского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:



ул. 23 Августа, 8 (п. №1, стояк), пр. Людвига Свободы, 24 (п. №3, стояк) до 20:00 18.03.21 г., ул. Клочковская, 101-а,б, ул. Залесская, 1-а до 20:00 18.03.21 г.



А также:



Киевский район:

ул. Астрономическая, 44-в (п. №2, стояк) до 20:00 18.03.21 г.



Новобаварский район:

ул. Полтавский Шлях, 53/55 (п. №1, стояк) до 20:00 18.03.21 г.



Слободской район:

б-р Жасминовый (ул. Слинько), 11 (п. №1, стояк) до 20:00 18.03.21 г.







