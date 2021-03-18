Министерство образования и науки Украины освободило учеников 4 и 9 классов от прохождения государственной итоговой аттестации в 2021 году. Причина - эпидемиологическая ситуации в стране.

Об этом говорится на сайте Минобразования.



"МОН освободило от прохождения государственной итоговой аттестации учеников заведений общего среднего образования 4-х и 9-х классов в 2020/2021 учебном году", - сообщили в министерстве.



В Минобразовании отметили, что в документе об образовании учащихся, освобожденных от ГИА, будет написано "освобожден".



"Такое решение будет способствовать организованному завершению учебного года учащимися, заканчивающими получение начального и базового общего среднего образования, в условиях распространения на территории Украины COVID-19", - пояснили в МОН.