Журналист Татьяна Доцяк рассказала историю харьковского медика, по словам которого проблемы с кислородом в больницах становятся причиной смерти пациентов с COVID-19.

На своей странице в Facebook журналист телеканала ICTV Татьяна Доцяк рассказала, что после истории с брифингом главы облздрава с ней связался медик. На камеру человек говорить отказался, но дал разрешение на дословную публикацию истории о состоянии кислородного обеспечения.«У нас не осталось свободных мест. Их развернуто в нашей больнице 61, включая реанимацию. Они все заняты. Больных довозят.У нас так и не сделали кислород, мы пользуемся теми кислородными баллонами, которые у нас были еще во время плановых операций. Какую-то цистерну нам поставили, но я не знаю, можно ли так говорить, у нас дважды умирали люди от того, что у нас выключался кислород. Сегодня у нас 8 человек в реанимации и на них уже не хватает кислорода. То есть такое разветвления сделали, что мы не можем дать адекватный кислородную терапию больше чем 4-5 пациентам в реанимации.Нам привезли несколько аппаратов ИВЛ, но они даже не вовлечены, так как для них даже не сделали разветвление специальное. Поэтому у нас такая ситуация, что когда мы неоднократно принимаем больных, то мы уже должны выбирать кому оказывать помощь. Становиться перед таким ужасным выбором.Коек не оставалось свободных в палатах и ​​вчера нам сказали, что они разворачивают еще одно отделение, еще одно крыло на 4 этаже. Но сегодня сказали, что это делается, чтобы просто отчитаться руководству в Киев, Министерству. Потому что они отрапортовали, что у нас 300 коек на ковид, у нас, и 300 в ЦКБ на Балакирева. Но по факту у нас только 60 коек, и когда просто будут приезжать проверки, мы должны показать, что у нас их гораздо больше.Больные дышат кислородом через концентраторы, их хватает, много, где-то 150, но реанимация не может оказывать нормальную помощь, потому что нет адекватной цистерны и возможностей, чтобы дать кислород через ИВЛ всем, кому нужно. У нас не хватает мощностей.Еще у нас огромная проблема - обеспечение. В конце февраля нам сказали, что обеспечение закончилось и ничего не ждите. Это все - средства защиты, лекарства, расходные материалы. Ничего у нас нет. Нам дали по 2 костюма многоразовых в декабре, мы до сих пор ими пользуемся - зашиваем, штопает, так и носим. Респираторы еще выдают, все остальное мы должны потихоньку заказывать у родственников. Нам сказали, что мы не имеем права, но говорите на ухо, что у нас ничего нет. Лекарств у нас тоже нет.Был простой перечень, простой, мы могли лечить нетяжелой степени пневмонию. У нас нет даже систем. Все лекарства, которые нам давали, закончились еще в январе и немного феврале. У нас скандалы, родственники не понимают почему мы даем списки огромные.И еще 300% - мы их тоже не получаем. Нам выплачивали по 200% от зарплаты, при этом они уменьшают сильно зарплату, а от нее уже считают 200%. Когда мы пытались узнать, почему мы выполняем такую ​​тяжелую работу с таким большим риском как все, а получаем не 300, а 200%, нам сказали, что мы не наработали на 300%. И еще руководство говорит, что НСЗУ выделила 9 млн на обеспечение больниц, хотя мне кажется, что это мало, но в больницы они не дошли. Они поступили на Укрзализныцю, которая должна распределить их по больницам для обеспечения больниц. Но эти деньги не пришли», - рассказал медик.