Правоохранители разыскивает свидетелей столкновения на дороге Ковшаровка - Кругляковка в селе Колесниковка, автомобилей Renault Megane и ЗАЗ "Славута".В результате ДТП двое людей погибли.

Об этом сообщили в полиции.



Погибшие водитель и пассажирка "Славуты".



Продолжается расследование в уголовном производстве по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.



Свидетелей и очевидцев данного ДТП правоохранители просят обращаться по телефону: 093-87-57-388 или в кабинет № 6 отдела расследования преступлений в сфере транспорта по адресу: г. Харьков, ул. Маяковского, 22, к майору полиции Роману Геннадьевичу Шапирко.