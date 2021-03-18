В Харьковской области спасатели ликвидировали возгорание в заброшенном жилом доме.
Об этом сообщили спасатели.
Вызов поступил 16 марта в 18:31.
К месту пожара в городе Дергачи на улицу Светофорная, 18 было направлено отделение 53-й Государственной пожарно-спасательной части.
На момент их прибытия горели мебель, вещи и конструкции здания на площади около 40 кв.м.
В 18:50 пожар был локализован, в 20:35 полностью ликвидирован. Пострадавших нет. Причина возникновения пожара устанавливается.
Вызов поступил 16 марта в 18:31.
К месту пожара в городе Дергачи на улицу Светофорная, 18 было направлено отделение 53-й Государственной пожарно-спасательной части.
На момент их прибытия горели мебель, вещи и конструкции здания на площади около 40 кв.м.
В 18:50 пожар был локализован, в 20:35 полностью ликвидирован. Пострадавших нет. Причина возникновения пожара устанавливается.