В Харьковской области спасатели ликвидировали возгорание в заброшенном жилом доме.

Об этом сообщили спасатели.



Вызов поступил 16 марта в 18:31.



К месту пожара в городе Дергачи на улицу Светофорная, 18 было направлено отделение 53-й Государственной пожарно-спасательной части.



На момент их прибытия горели мебель, вещи и конструкции здания на площади около 40 кв.м.



В 18:50 пожар был локализован, в 20:35 полностью ликвидирован. Пострадавших нет. Причина возникновения пожара устанавливается.