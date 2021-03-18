Медики диагностировали у мужчины ботулизм.  На данный момент, он госпитализирован, его состояние оценивают как средней степени тяжести.

В Госпредпотребслужбы Харьковской области начали эпидемиологическое расследование случая ботулизма у местного жителя.

Больного госпитализировали в отделение острых отравлений городской клинической больницы №2. В настоящее время состояние мужчины расценивается как средней степени тяжести.

По предварительным данным, больной отравился после употребление в пищу рыбы "Корюшка", которую мужчина приобрел в одной из торговых сетей Харькова.

Проводятся мероприятия по выявлению опасной продукции в заведениях торговли.

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