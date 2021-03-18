Медики диагностировали у мужчины ботулизм. На данный момент, он госпитализирован, его состояние оценивают как средней степени тяжести.

В Госпредпотребслужбы Харьковской области начали эпидемиологическое расследование случая ботулизма у местного жителя.



Больного госпитализировали в отделение острых отравлений городской клинической больницы №2. В настоящее время состояние мужчины расценивается как средней степени тяжести.



По предварительным данным, больной отравился после употребление в пищу рыбы "Корюшка", которую мужчина приобрел в одной из торговых сетей Харькова.



Проводятся мероприятия по выявлению опасной продукции в заведениях торговли.