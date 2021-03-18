События На Клочковской ДТП: образовывается пробка (фото, видео) Вечерний Харьков 09:18 830 Об этом сообщил телеграмм-канал ВЕХА. "Движение в сторону начала улицы затруднено",- написано в сообщении. Читайте также На Клочковской заметили возгорание рядом с автозаправкой (видео) В Харькове BMW влетела под грузовик и оторвала ему колеса (фото) Укрзалізниця обещает, что поезда из Харькова будут ходить к морю БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ На Клочковской заметили возгорание рядом с автозаправкой (видео) События 13:44 Лента новостей На Клочковской заметили возгорание рядом с автозаправкой (видео) 13:44 В Харькове BMW влетела под грузовик и оторвала ему колеса (фото) 13:04 Укрзалізниця обещает, что поезда из Харькова будут ходить к морю 12:42 В ВСУ показали снайперскую стрельбу из «пехотной пушки» (видео) 12:24 В Харькове родилось 43 ребенка 12:03 В Харькове в чае обнаружили опасное вещество 11:50 В Харьковской области вузы и ПТУ переходят на дистанционное обучение 11:44