В г. Барвенково, Харьковская область спасатели ликвидировали пожар в магазине продовольственных товаров.

Как сообщили спасатели, информация о пожаре поступила 17 марта в 22:51.



На ул. Центральную выехали три отделения 61-й Государственной пожарно-спасательной части на автоцистернах и автоцистерна сельхозпредприятия "Барвенково АГРО". По прибытию спасателей стало известно, что горел торговый зал и крыша на площади 200 кв.м.



В 00:50 пожар был локализован, а в 3:30 полностью ликвидирован. Причина пожара и ущерб, нанесенный огнем, устанавливаются, пострадавших нет.