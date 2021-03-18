В китайском зеленом чае, который экспортировался из Украины в Польшу, обнаружили несанкционированное вещество толфенпирад. Это органический пестицид для борьбы с насекомыми.

Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе.



Чай происхождением из Китая (Hunan East Land, Tea Co. LTD, Hunan), он экспортировался из Украины (производитель ООО "Фактум-Юг", Днепр, 49038; экспортер ООО "Эс Джи Продакшн", Харьков) в Республику Польша (импортер: SG Poland Sp. z oo, Warszawa).



В случае выявления указанного груза в обращении операторы рынка обязаны обратиться в местные отделы и управления безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины, на территории которых зарегистрирована мощность.