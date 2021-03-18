В Харьковской области заведениям высшего образования рекомендовали перейти на дистанционную форму обучения в связи с эпидемиологической ситуацией.

Соответствующее решение приняли вчера, 17 марта на Региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Харьковской области.



"Рекомендовать руководителям учреждений профессионального (профессионально-технического) образования, профессионального повышенного образования и высшего образования перейти на дистанционную форму обучения", - написано в протоколе заседания.