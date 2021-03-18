В Харьковском национальном университете имени В. Каразина на заседании ученого совета физико-технического факультета выдвинули кандидата на должность ректора.
Это доктор физико-математических наук, профессор, член-корреспондент НАН Украины, Игорь Гирка.
Об этом сообщил сам Игорь Гирка в социальной сети.
"Выдвигали претендента на должность ректора Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина. Кого? Правильно: меня - профессора Игоря Гирку", - написал он.
На данный момент, это пока единственный зарегистрированный кандидат, подтвердили в вузе.
Об этом сообщил сам Игорь Гирка в социальной сети.
"Выдвигали претендента на должность ректора Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина. Кого? Правильно: меня - профессора Игоря Гирку", - написал он.
На данный момент, это пока единственный зарегистрированный кандидат, подтвердили в вузе.