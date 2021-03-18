Уже несколько лет подряд харьковчане остаются без европейского футбола.

Лидер Блока «Разом!» Юлия Светличная прокомментировала отсутствие в Харькове матчей сборной Украины, Лиги Европы и Лиги Чемпионом, которые, из-за нежелания местной власти работать в этом направлении, жители города не видели уже несколько лет.«Лучшие европейские команды, Лига Чемпионов, Лига Европы, национальные сборные, начало возрождения харьковского футбола, финал Кубка Украины, фантастическая атмосфера и эмоции болельщиков на ОСК «Металлист».Обращения, письма, заявления оставались за кадром. А в кадре был футбол, а не обещания.Шахтёру сегодня желаю победы в Киеве и верю в них, как и несколько лет назад в Харькове! Знаю, сложно, но непреодолимых препятствий не бывает», - написала политик.