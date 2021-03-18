В ВСУ продемонстрировали стрельбу из украинской снайперской винтовки Ночной хищник.Об этом сообщает АрмияИнформ.
"Винтовка, или как ее еще называют "пехотная пушка", оснащена саунд-модератором нового поколения, который, кроме малого звука выстрела, обеспечивает плавный переход пули из условий внутренней к внешней баллистике", - говорится в сообщении.
Кроме этого, саунд-модератор работает как "баллистический холодильник". Температура винтовки во время интенсивной стрельбы не выше температуры человеческого тела. Это значительно усложняет ее обнаружение с помощью тепловизоров.
Оружие способно поражать бронетранспортеры, БМП, бронеавтомобили, инженерные укрепления и бронированные вертолеты.
Сообщается, что отдача винтовки меньше чем у оружия калибра 7,62 мм и поэтому минимально влияет на выстрел. Штатные патроны начальную скорость 1050 м/сек.