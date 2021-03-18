Из Харькова летом начнут ходить поезда к морю. По данным "Укрзалізниці", поезда будут курсировать в Запорожскую, Одесскую и Херсонскую области.

В частности, назначат такие маршруты: №261/262 Харьков-Бердянск (Запорожская область), №272/271 Харьков-Одесса, №730/729 Харьков-Геническ (Херсонская область) и №59/60 Одесса-Харьков, Лисичанск (Луганская область).Отмечается, что подвижный состав и инфраструктуру уже подготавливают.— Пытаемся сделать максимально удобные маршруты, чтобы пассажиры из разных регионов Украины без пересадок добирались до курортных мест, — пояснил директор филиала "Пассажирская компания" АО "Укрзалізниця" Александр Перцовский.В АО "Укрзалізниця" также добавили, что рассматривают возможность внедрения прямого сообщения между Харьковом и Днепром.