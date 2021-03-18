Государство сдерживает цены на газ до апреля. А что дальше? С мая газоснабжающие компании будут предлагать потребителям голубое топливо по фиксированным ценам на целый год. Удастся ли не прогадать с ценой?

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), предлагает поставщикам установить базовую цену на природный газ, которая будет фиксированной в течение года – с 1 мая по 30 апреля. Компании будут обязаны сообщить ее бытовым потребителям до 25 апреля, опубликовав на своих сайтах. При этом в течение года поставщикам не вправе изменить базовую цену.В то же время поставщики природного газа смогут делать и другие коммерческие предложения для потребителей, условия которых могут отличаться от цены и обязательных условий базового годового предложения. То есть месячные или сезонные тарифные предложения не исчезнут – потребители смогут выбрать их по желанию. При этом условия любого коммерческого предложения, в отличие от базового годового, поставщик имеет право изменить. Но сообщить об этом потребителям он обязан не позже чем за месяц.Таким образом, годовые предложения станут обязательным базовым продуктом для всех газоснабжающих компаний. А у потребителей будет выбор: использовать тариф, меняющийся ежемесячно, ежеквартально или вообще раз в год.Речь идет не только о пользователях индивидуальных котлов, но и о жильцах многоквартирных домов с централизованным отоплением. Представители предприятий теплокоммунэнерго должны обсудить механизмы запуска годового продукта.Постановление НКРЭКУ еще предстоит принять на заседании регулятора и обнародовать на сайте.Напомним, до сих пор, по данным «Газправды», сезонные тарифные планы на поставку газа в Украину предлагали лишь несколько компаний, а полноценный летний тариф с помесячной оплатой равными частями – только «Нафтогаз». Потребители, которые воспользовались таким предложением, даже в текущем отопительном сезоне платят от 4,73 грн до 6,45 грн за кубометр – в зависимости от даты подключения. То есть даже меньше, чем тариф, ограниченный Кабмином до 6,99 грн за кубометр.Между тем эксперты отмечают, что время для введения годовых предложений без возможности изменить их цену выбрано не самое лучшее, поскольку сейчас очень сложно спрогнозировать стоимость ресурса на целый год вперед. Компании вынуждены или закладывать в будущую цену все возможные риски, или ориентироваться на среднесрочные прогнозы, но подвергаться непредсказуемым колебаниям и нести убытки по итогам года.– Идея перехода на базовый годовой тариф с мая является довольно странной и лишена рыночной логики, – считает координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ гражданской сети «Опора» Татьяна Бойко. – Ведь газ дешевеет летом и именно тогда поставщикам выгодно закупать ресурс на оптовом рынке и, соответственно, формировать ценовую политику. А спрогнозировать, как поведет себя рынок, и определить годовую цену в апреле, слишком рискованно для большинства поставщиков. Считаю, что это может «выбросить с рынка» ряд компаний. Хотя сама идея признать базовой летнюю, а не месячную цену, имеет право на существование. Однако это было бы логичнее сделать с осени 2021-го.Гадать, сколько будет стоить газ с мая этого года по конец апреля следующего сейчас просто бессмысленно. Ситуация прояснится разве что в конце апреля, когда компании планируется обязать объявить свои базовые годовые предложения. Участники рынка не в восторге от такой перспективы.– Мне как поставщику нравится идея годовых тарифов. Это дает спокойствие потребителям и прогнозируемые объемы для поставщиков. Однако рассчитывать годовые тарифы в апреле еще рано, – объясняет соучредитель одного из онлайн-сервисов покупки газа и электроэнергии Константин Башкаленко. – Цена на газ еще не оптимальна, поэтому потребители не получат лучшие условия. Главный нюанс в том, что поставщики не знают, когда наступит лучшее время для покупки газа под годовые тарифы – может, в мае, а может, в июле.По мнению участников рынка, годовые предложения целесообразнее было бы формировать перед началом следующего отопительного сезона, а не в конце нынешнего. Тогда у каждого поставщика будет время предложить лучшие условия, а у потребителя – выбрать.Кроме того, как отмечает Татьна Бойко, проект постановления НКРЭКУ предусматривает, что для изменения пакета (если потребитель хочет перейти на месячную или сезонную цену) нужно заново подавать заявку, даже если потребитель не планирует менять поставщика.– Такая идея абсурдна. Остается надеяться, что это только проект, а окончательное решение будет существенно доработано, – добавляет эксперт.