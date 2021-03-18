На очередной сессии облсовета депутаты в четыре раза урезали финансирование культуры. Фракция «Блока Светличной «Разом!» выступила категорически против такого решения, посчитав его откровенным издевательством над работниками культуры и полным саботажем общенациональной стратегии.

Молодежь вынуждена покидать театр

Перераспределять бюджет за счет культуры – бесчеловечно

Унизительно и недостойно

Пушкинцы лишились директора

Коллектив намерен бороться

На сессии Харьковского областного совета приняты изменения в бюджет. Согласно решению, которое поддержали большинство депутатов, вместо 207 миллионов гривен, необходимых на финансирование учреждений культуры, выделили всего 54 миллиона. Представители «Блока Светличной «Разом!» и некоторые депутаты ОПЗЖ выступили против сокращения расходов.В «Блоке Светличной «Разом!» назвали бюджет, предложенный к рассмотрению, откровенным издевательством над работниками культуры и полным саботажем общенациональной стратегии. По мнению политсилы, на местном уровне фактически саботируется подписанный президентом закон, в котором говорится, в частности, о поддержке культуры, креативных индустрий и других отраслей, наиболее пострадавших от карантина.Представители фракции Блока Светличной «Разом!» убеждены: такое отношение к сфере культуры приведет к разрушительным социальным последствиям.– Мне стыдно смотреть в глаза своим коллегам! – заявила депутат Харьковского областного совета от фракции «Блока Светличной «Разом!» Наталья Плотник. – В областном бюджете предоставляем культурной сфере всего лишь 54 миллиона из 207 необходимых. Неловко перед коллегами, которые в прошлом году не работали из-за пандемии, а в этом году работают в наполовину заполненных залах и, возможно, снова будут вынуждены прекратить деятельность в связи с третьей волной пандемии. Пока мы не найдем возможности финансировать культуру, наша фракция голосовать за изменения не будет.В условиях, когда сфера культуры только приходит в себя после локдауна и пытается выживать в условиях карантина, существенное сокращение расходов ставит культурные учреждения и их сотрудников на грань выживания.Комментируя решение сессии, председатель облгосадминистрации Айна Тимчук отметила, что урезаться будут не заработные платы, а 30-процентные надбавки, которые сотрудники театров получали раньше.– Сегодня в театрах, как мы посчитали, средняя зарплата составляет 16,5 тысячи гривен, – объявила глава ХОГА.Работники театров возмущены полнейшей некомпетентностью руководителя области: таких денег они в глаза не видели – согласно тарифной сетке, даже с учетом надбавок за академичность и выслугу лет, получается максимум 8913 гривен.– Я раздосадован, как и все члены нашего коллектива, – поделился с «Вечерним Харьковом» руководитель Харьковского академического русского драматического театра им. А.С. Пушкина Сергей Бычко. – У людей семьи. Многие молодые артисты снимают квартиры, не имея собственного жилья. И это на те крохи, которые они получают – на шесть тысяч в месяц, а вовсе не шестнадцать, как было заявлено. У младших групп зарплаты совсем небольшие – выслуги лет нет, начислений нет, званий нет. Совершенно нищенские зарплаты, на которые невозможно ни жить, ни детей растить. Приходится бежать еще куда-то, где-то работать по ночам.По словам Сергея Бычко, талантливая, подающая большие надежды молодежь вынуждена покидать театр в поиске более оплачиваемой работы.– Ребят жалко – какие у них могут быть надежды? Потому и очередь стоит на Польшу. В прошлом году я взял в штат хорошего мальчишку, он прекрасно сыграл в двух-трех спектаклях. А теперь уехал учиться на повара, – рассказывает руководитель театра. – А ведь человек, обладающий профессией актера – очень дорогостоящий инструмент. Обучение актерскому мастерству обходится бюджету очень дорого. В университете искусств нет занятий и лекций, на которые приходит по 500 человек. Там индивидуальные занятия, один на один с педагогом – по сценической речи, по вокалу и так далее. Вы представляете, сколько может стоить такой специалист? И если он уехал в Польшу работать поваром, значит, бюджетные деньги были выброшены из страны. Ситуация плачевная.Тридцатипроцентной надбавки к зарплатам для сотрудников театров добилась в период своего губернаторства Юлия Светличная. Она считала, что необходимо исправлять ситуацию, в которой культура была забыта властью на много лет. Однако нынешние руководители области снова задвинули культуру на задний план, выделяя средства по остаточному принципу.– Юлия Александровна Светличная побеспокоилась, нашла деньги. А сейчас, видимо, не искали такой возможности, – замечает Сергей Бычко. – Есть руководители кабинетные, а Юлия Светличная была выездной. Она всегда присутствовала на различных мероприятиях, с ней было легко встретиться. Она неоднократно бывала в нашем театре, общалась с коллективом. К ней всегда можно было подойти, поздороваться, пожать руку. Я неоднократно видел, когда к ней запросто подходили посторонние люди, она с ними тепло здоровалась, улыбалась, внимательно слушала.Однако речь не только о том, что сотрудники театров лишены 30%-ной надбавки – в ряде харьковских культурных учреждений уже возникла задолженность по зарплате.– У нас задерживают зарплату, в последний раз мы получили лишь неполный аванс в начале февраля, – говорит балетмейстер театра им. А.С. Пушкина Наталья Федина. – Такие вещи, на мой взгляд, вообще недопустимы, потому что мы такие же люди, как и все остальные. У нас тоже семьи, обязательства. Я не понимаю, почему именно театрам нужно урезать финансирование. Я видела некоторые комментарии на тему, что, мол, существует большая нагрузка на областной бюджет. Но, друзья-товарищи, если у нас не будет театра, кто мы тогда вообще? За наш счет перераспределять бюджет – это бесчеловечно.– Я не могу относиться к этому решению положительно, – соглашается с коллегой актриса Мария Бораковская. – Мы с мужем работаем в театре, это наше основное место работы. Мы не получаем зарплату с начала февраля. В феврале выплатили аванс, и то не в полном объеме. То, что происходит с культурой, – очень печально.Главный художник театра имени Пушкина Екатерина Колесниченко признается: нынешняя ситуация напоминает ей лихие девяностые, когда задержки зарплаты были нормой.– Мы находимся в неведении и все ждем чего-то, – говорит она. – Возникает аналогия с девяностыми годами. Я тогда была подростком, моя мама работала в Каразинском университете и параллельно строчила на машинке. Мы и сейчас находимся в подобных условиях. Я вообще не понимаю, как можно выжить.Сергей Бычко сокрушается: стыдно, обидно и унизительно ходить с протянутой рукой и выпрашивать зарплату.– Мы находимся в статусе не распорядителей бюджетных средств, для которых зарплатная статья защищена, а получателей: деньги есть – дадут, нет – не дадут, – говорит руководитель театра. – В начале года сложности существуют традиционно, потому что бюджет должен наполниться, деньги каким-то образом передвигаются с других месяцев и потихонечку мы выходим из положения. Так было и прошлом году, и пять лет назад. Но в результате баланс всегда был соблюден – зарплату люди получали, и все было в порядке. Что будет сейчас, непонятно. Депутаты на сессии деньги распределили и на ближайшее время какая-то зарплата будет – покроет полтора месяца задолженности. В последний раз людям выдали неполную сумму февральского аванса. Февральской зарплаты не было, мартовского аванса тоже. Пока деньги пройдут весь свой путь и попадут к нам на счета, то это будет уже мартовская зарплата. То есть два месяца люди вынуждены сидеть без денег. Сложная ситуация. Вы же понимаете, что за это время и долги у людей появились, и запасы иссякли. И когда они получат, наконец, свои копейки, деньги сразу же разойдутся. Когда людям не отдают заработанное – это унизительно, недостойно. Люди не должны так страдать, влачить нищенское существование.Между тем Сергей Бычко сейчас и сам оказался в подвешенном состоянии. Контракт с директором на пять лет подписывает облсовет. Он проходит конкурс, затем за него голосуют на сессии. Кандидатуру Сергея Бычко на сессии облсовета не поддержали. Неожиданно для себя творческий коллектив театра Пушкина остался без директора.Сергей Бычко пришел в театр в 2015 году. Он принес с собой эпоху перемен, говорят пушкинцы. За эти годы удалось полностью обновить репертуар, открыть экспериментальную сцену под названием «Портал на Гоголя», на которой молодые режиссеры и актеры могут себе позволить дерзкие эксперименты. Пушкинцы с решением сессии не согласны, хотят, чтобы Сергей Бычко остался.– Решение облсовета шокирует, и непонятно, с чем оно связано. Почему стремительный рост развития театра приводит к тому, что нашему директору не продлевают контракт на второй срок? – недоумевает главный режиссер театра имени Пушкина Ольга Турутя-Прасолова.Сам Сергей Бычко в силу своей тактичности и интеллигентности комментировать ситуацию отказывается.– Решение облсовета стало для всех полной неожиданностью. Мне неловко говорить о собственной персоне, – отнекивается он.Между тем коллектив театра намерен бороться за своего руководителя. В защиту Сергея Бычко выступил и Национальный союз театральных деятелей Украины. В организации считают: театр не должен становиться заложником местных политических недоразумений.«Если человек умеет работать – ему надо дать возможность это делать. Если человек доказал, что его работа полезна – его надо поддерживать. Если человека объявляют победителем конкурса, проведенного с соблюдением всех требований действующего законодательства, то имеют ли право депутаты Харьковского областного совета проигнорировать решение комиссии и не просто выступить против или воздержаться, а вообще не проголосовать?Наверное, нет, – говорится в заявлении. – Контрактная система вводилась в том числе и для того, чтобы исключить случайности и сделать назначение руководителей театров прозрачным, с учетом мнения коллектива, представителей руководящих органов и общественности. В пункте 15 статьи 215 Закона Украины «О культуре» говорится, что руководитель органа управления обязан назначить победителя конкурса руководителем государственного или коммунального учреждения культуры не позднее двух месяцев со дня объявления конкурса. Конкурсная комиссия (а значит, коллектив, местная исполнительная власть и общественность) единогласно поддержала кандидатуру Сергея Бычко. Так какие основания у областного совета не утверждать ее? Это как минимум требует пояснений, а они не были предоставлены. Театр не должен становиться заложником местных политических недоразумений, а руководитель, который доказал свою компетентность, законно выиграл конкурс и которому доверяет коллектив, должен продолжать работать!».В НСТДУ отмечают, что Сергей Бычко – успешный руководитель, который за пять лет сумел изменить лицо театра.«Он практически полностью обновил репертуар, создал малую сцену, которая стала площадкой для экспериментов – в театр пришло много молодежи. Был проведен ребрендинг. Маркетинговая и коммуникационная стратегии театра направлены на расширение зрительской аудитории и привлечение молодежи. Харьковский театр имени Пушкина – посещаемый, интересный, живой», – подчеркивается в заявлении.