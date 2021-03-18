Глав МИД стран G7 осудили действия России по подрыву суверенитета и территориальной целостности Украины. Соответствующее заявление опубликовано в четверг, 18 марта.

"Мы, министры иностранных дел Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов Америки и Высокий представитель Европейского Союза, едины в нашем осуждении продолжающихся действий России по подрыву суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины", - сказано в сообщении.Спустя семь лет после аннексии Крыма и Севастополя в G7 продолжают безоговорочно осуждать аннексию полуострова и подчеркивают, что "попытки России узаконить ее не признаются и не будут признаны".Также в G7 осудили нарушения Россией прав человека на полуострове, особенно прав крымских татар."Мы призываем Россию соблюдать свои международные обязательства, предоставить доступ международным наблюдателям и немедленно освободить всех несправедливо задержанных. Мы приветствуем инициативу Украины по созданию Международной Крымской платформы для консолидации усилий международного сообщества по Крыму", - добавили в G7.Кроме того, страны Большой семерки призвали Россию соблюдать обязательства, взятые ею в соответствии с минскими договоренностями."Россия является стороной конфликта на востоке Украины, а не посредником", - подчеркнули в G7.Страны поддержали режим прекращения огня, но напомнили, что Россия оказывает финансовую и военную поддержку вооруженным формированиям на востоке Украины, а также предоставляет российское гражданство сотням тысяч украинцев."Большая семерка по-прежнему полностью привержена осуществлению санкций и будет продолжать поддерживать Украину в поддержку ее независимости, суверенитета и территориальной целостности в рамках ее международно признанных границ. Крым - это Украина", - резюмировали в G7.В свою очередь президент Владимир Зеленский и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поблагодарили страны Большой семерки за поддержку."Это настоящий жест дружбы - поддержать нашу инициативу по созданию Международной крымской платформы для консолидации усилий международного сообщества в отношении Крыма и прекращения российской агрессии. Украина движется к миру", - написал Зеленский."Приветствую сильный сигнал поддержки Украины и осуждения агрессии РФ от министров иностранных дел G7. Россия - сторона конфликта, не посредник, должна разблокировать мирный процесс. Оправдать оккупацию Крыма никогда не удастся. Прочная поддержка Крымской платформы", - добавил Кулеба.Напомним, что ранее в Совбезе ООН отказались выслушать "представителей" Крыма. Российская делегация в ООН призывала западных дипломатов пообщаться с "реальными людьми" из Крыма.Позже в МИД Украины отреагировали на ситуацию на заседании в Совбезе ООН, подчеркнув, что изолированность России продолжается. Озвученная партнерами Украины позиция позволила украинским гражданам в Крыму непосредственно убедиться в неизменной и мощной поддержке государств-членов Совбеза ООН, считают в Киеве.