В Харькове 535 новых случаев заболевания коронавирусом. По состоянию на 18 марта в городе с начала эпидемии зарегистрировано 62 680 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 92 242 случая заболевания COVID-19, 10 171 человек находится под медицинским наблюдением, 80 350 пациентов выздоровели, 1766 - умерли.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 18 марта в Украине зафиксировано 15 053 новых случая коронавирусного заболевания. Всего в Украине – 1 504 076 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 29 253 человека умерли, 1 244 190 - выздоровели.