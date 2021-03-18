В государственном учреждении «Кременчугская воспитательная колония» ко Дню украинского добровольца состоялось заседание Киноклуба медиапросвещения по правам человека Docudays UA.

Участники посмотрели документальный фильм «Алиса в стране войны», авторами которого являются Алиса Коваленко и Любовь Дуракова. Когда на Майдане начиналась революция, Алисе было 26 лет. Как и многие другие режиссеры, она начала снимать важные события, происходившие в стране. Но очень скоро расстояние между камерой и реальностью начало сокращаться. В течение следующих двух лет Алиса оказывается в самых горячих точках – от Майдана через блок-посты Славянска до развалин донецкого аэропорта.Это также личный дневник украинской девушки-документалиста, которая сталкивается с проблемой выбора, когда исторические события внезапно врываются в личную жизнь.После просмотра фильма для юношей организовали час размышлений «Кто такой волонтер?». Ребятам разъяснили суть такого явления, как волонтерство и преимущества волонтерской работы для молодежи, сообщает пресс-служба Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Минюста.