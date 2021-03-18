Эксперты ООН выяснили, что распространение COVID-19 в первую очередь связано с мерами предосторожности, а не с погодой. Даже, несмотря на то, что жизнеспособность COVID-19 дольше при низких температурах.

Об этом стало известно в ходе исследования вируса SARS-CoV-2 в лаборатории.Ученые определили, что он сохраняет жизнеспособность в холодных, сухих условиях и при низком уровне ультрафиолетового излучения, сообщается со ссылкой на сайт ООН.«Однако эти исследования пока не показали, что метеорологические факторы оказывают прямое влияние на темпы передачи вируса», – заявили эксперты.Отмечается, что повышение температуры в Северном полушарии весной не должно служить основанием для ослабления мер по борьбе с коронавирусом.«Что касается влияния факторов качества воздуха на пандемию, то пока также нет однозначных выводов. По предварительным данным, плохое качество воздуха повышает уровень смертности от COVID-19, но не влияет на распространение вируса», – добавили в ООН.По мнению группы экспертов в области наук о Земле, медицины и общественного здравоохранения, состоящей из 16 человек, динамика распространения COVID-19 в 2020 году и в начале 2021 года была обусловлена в первую очередь мерами предосторожности, такими как обязательное ношение масок и ограничение поездок, а не метеорологическими факторами. К другим значимым факторам относятся поведение людей и демографические характеристики населения, а в последнее время — мутации вируса.— На нынешнем этапе данные не подтверждают, что метеорологические факторы и факторы качества воздуха могут использоваться в качестве основы для ослабления правительственных мер, направленных на снижение темпов передачи инфекции, — сказал сопредседатель Целевой группы профессор Бен Зайчик из Университета Джона Хопкинса, Балтимор, США.Он добавил, что в первый год пандемии волны инфекции наблюдались и в теплое время года и в теплых регионах, а потому нет никаких гарантий, что это не повторится этой весной и летом.Ученые разных стран публиковали противоречивые исследования о влиянии погоды на пандемию коронавируса. Так, на медицинском факультете Университета Мэриленда составили карту связи инфекции с погодой в различных регионах мира и сравнили погодные условия восьми городов, где коронавирус был широко распространен, с 42 городами, где заболеваемость COVID-19 была очень низкой. В регионах, где вирус распространялся наиболее активно в первую волну пандемии, оказались похожие погодные условия: температура от 3 до 9 градусов и низкая влажность.В то же время канадские ученые заявили, что окончание пандемии коронавируса не может быть связано с наступлением летней погоды. Специалисты проверили распространенный миф о том, что с наступлением жаркой погоды вирус SARS-CoV-2 будет менее активным и пандемия прекратится. Результаты исследования не показали никакой связи между наступлением лета в северном полушарии Земли и окончанием пандемического кризиса.