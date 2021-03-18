С 1 по 17 марта в электронную очередь на вакцинацию записались около 20 тысяч жителей Харькова и области.

Об этом "Суспільному" рассказал и. о. директора Департамента здравоохранения Геннадий Бондарчук.Желающие сделать прививку записались через государственный портал "Дія" и национальный контакт-центр по вопросам противодействия COVID-19 по телефону:По состоянию на 17 марта первую прививку от коронавируса в Харьковской области получили 2149 человек.- Прививаются работники полиции, представители Национальной гвардии. На 17 марта вакцинировали около 40 публичных лиц, - сказал Бондарчук.По его словам, работники образования пока не вакцинировались, они не входят ни в первую, ни во вторую волну вакцинации.- Но мы готовим соответствующие запросы в Министерство здравоохранения, чтобы расширить список участников волн вакцинации, делать круг вакцинации больше, - отметил и. о. директора Департамента здравоохранения.