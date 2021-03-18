Накануне, 17 марта, в Украине вступил в силу закон об усилении ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения – начали действовать новые штрафы за нарушение ПДД.

Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения» был принят 16 февраля. Его поддержали 325 народных депутатов, среди которых – лидер Блока Светличной «Разом!» Юлия Светличная.Согласно новому закону за управление автомобилем в нетрезвом состоянии предусмотрен штраф 17 тыс. грн с лишением права управления транспортными средствами на срок один год, а за повторное в течение года – 34 тыс. грн с лишением водительских прав на три года. За третий случай в течение года – штраф 51 тыс. грн с лишением водительских прав на 10 лет с конфискацией авто.Штраф за побег с места ДТП повышается с 255 до 3,4 тыс. грн. Употребление виновником ДТП алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, а также лекарственных препаратов, изготовленных на их основе, влечет наложение штрафа на водителей в размере 2000 необлагаемых минимумов доходов граждан (34 тыс. грн) или административный арест на срок 15 суток с лишением права управления транспортными средствами на срок три года.Кроме этого, принятым законом исключаются нормы, предусматривающие наложение штрафных баллов. В то же время, закрепляется возможность использования полицейским средств видеозаписи с обязательным приобщением материалов в протокол об административном правонарушении путем внесения соответствующих изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях.Законом также увеличены штрафы за нарушение правил пользования ремнями безопасности или шлемами, ограничения скорости движения, за проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения, побег с места ДТП, за управление транспортным средством лицом, не имеющим документов на право вождения.Усиливается админответственность за нарушение правил дорожного движения пешеходами, велосипедистами и лицами, которые управляют гужевым транспортом, а также погонщиками животных. Кроме того, усилена ответственность за управление транспортными средствами, речными, морскими или маломерными судами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения.– Конечно, в сегодняшнем состоянии закон не решает проблемы в целом, – считают в Блоке Светличной «Разом!». – Однако это должно стать ступенькой для построения Украины, безопасной для пешеходов и автомобилистов. Ответственность – тот принцип, который нужен нашему обществу, особенно если это касается жизни и здоровья людей.