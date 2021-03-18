На территории Харьковской области с 18 марта усиливают карантинные ограничения.

Об этом сообщается на сайте ХОГА.Так, согласно решению региональной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, запрещается проведение массовых мероприятий с участием более 1 человека на 4 кв. м площади здания или открытой территории.Также нельзя заполнять залы, где проходят такие мероприятия, более чем на половину.Кроме того, запрещается прием посетителей в кинотеатрах и других учреждениях культуры с наполнением более 50% мест.Также на территории области запретили работу спортивных залов и фитнес-центров, которые не обеспечивают возможность размещения 1 человека на 10 кв. м, бассейнов – более 4 человека на одной дорожке для индивидуальных занятий или 6 – для групповых.Учебным заведениям рекомендовали переходить на дистанционный режим работы, кроме учеников 1-4 классов.В обычном режиме будут учиться ученики специальных, санаторных учреждений, учреждений специализированного образования областного подчинения, учебно-реабилитационных центров – при условии соблюдения ими соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий и осуществления обязательного ежедневного контроля за состоянием здоровья учащихся.Учреждениям профессионального и профессионально-технического образования, профессиональной перед высшими и высшего образования также рекомендовано перейти на дистанционную форму обучения с 18 марта.