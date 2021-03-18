Сегодня, 18 марта, во Дворце спорта «Локомотив» харьковские баскетболисты проведут очередной домашний матч регулярного чемпионата Суперлиги в борьбе за выход в плей-офф.

Неделю назад «Харьковские соколы» в сложнейшей борьбе завоевали победу в матче с южненским «Химиком», а чуть раньше в двойном овертайме одолели «Одессу». Без сомнения, харьковчанам очень помогла поддержка домашних трибун.В недавнем матче с «Прометеем» из Каменского болельщики также очень активно поддерживали боевой настрой «Соколов», однако на этот раз игра сложилась иначе.Первая четверть оказалась удачной для «Харьковских соколов». Раз за разом они попадали в корзину соперника, и первая десятиминутка завершилась со счетом 21:10. После провала на старте «Прометей» взял игру под свой контроль, и вторая четверть закончилась с равным счетом. В две следующие четверти «Прометей» удерживал свое преимущство, и в результате игра закончилась со счетом 69:94 в пользу гостей.– То, как ты начинаешь первую четверть – по энергетике, по желанию, – так нужно проводить и третью. Это очень важно, но здесь мы потеряли все, – признает главный тренер БК «Харьковские соколы» Ренатас Курилионокас. – Всегда надо биться до конца. И в таких играх можно побеждать.Очередная домашняя игра «Соколов» пройдет уже сегодня, 18 марта, с БК «Николаев», а 20 марта харьковчане сыграют против «Черкаських мавп». Напомним, генеральный спонсор «Харьковских соколов» – топливная компания Sunoil.