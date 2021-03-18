Мой брат имеет инвалидность второй группы. Хочет в этом году поступать в университет. Скажите, пожалуйста, какие льготы на обучение предусмотрены для людей с инвалидностью? Марина

Как разъясняют эксперты Юридического портала Украины бесплатной правовой помощи, поступление в заведения высшего образования лиц с инвалидностью осуществляется на конкурсной основе в рамках установленных квот. Для некоторых категорий людей с инвалидностью предусмотрена возможность поступления в вузы на специальных условиях (ст. 22 ЗУ «Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине»).После успешной сдачи экзаменов лица с инвалидностью, в том числе дети-инвалиды, зачисляются в профессионально-технические учебные заведения вне конкурса. К тому же при приеме на обучение в ПТУ преимущественным правом на зачисление (при прочих равных условиях) обладают лица с инвалидностью и дети из малообеспеченных семей, у которых:– оба родителя имеют группу инвалидности;– один из родителей является инвалидом, а другой умер;– мать-одиночка (одинокий отец) является лицом с инвалидностью.Льготы при поступлении в вуз на бюджет в 2021 году имеют дети-инвалиды, которые:– не могут посещать учебные заведения по состоянию здоровья;– инвалиды с детства, заболевания которых препятствуют сдаче ВНО;– дети с инвалидностью до 18 лет без противопоказаний к обучению по специальности.Обратите внимание, что стипендия лица с инвалидностью и государственная соцпомощь (пенсия) в период получения образования выплачиваются в полном размере.