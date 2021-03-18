Слобожанские таможенники в течение первых двух месяцев нынешнего года выявили 125 фактов таможенных правонарушений на общую сумму более четырех миллионов гривен.

Противодействие нарушением таможенных правил – в эпицентре внимания таможни, ведь это одна из ключевых задач, стоящих перед таможенными органами, сообщает пресс-служба Слобожанской таможни Гостаможслужбы. Так, в январе-феврале 2021 года сотрудниками Слобожанской таможни проводилась поисковая и аналитическая работа, по результатам которой заведено 125 дел о нарушении таможенных правил на общую сумму 4,3 млн грн (в феврале – 59 дел на сумму 793 тыс грн).Также рассмотрено 55 дел и применено административное взыскание в виде штрафов на сумму более 1,9 млн грн (в феврале – 36 дел, применено штрафов на сумму 1,2 млн грн).– Добросовестным субъектам, работающим в правовом поле, таможня обеспечивает полный комплекс сервисного обслуживания, а пристальное внимание и противодействие – тем, кто нарушает таможенное законодательство, – отмечают в Слобожанской таможне Гостаможслужбы.