Эксперты призывают людей не надеяться на то, что общество будет жить точно также после завершения пандемии, как оно это делало до 2020 года. Изменились многие общественные институты и отношения, включая дружбу и ценности.

Не стоит верить в «фальшивую утопию мира», который вернулся к прежней жизни после завершения пандемии. Такое мнение высказала преподаватель психологии в Liverpool Hope University доктор Лорна Бурк (Lorna Bourke). Она полагает, что жизнь общества за многие месяцы самоизоляций и карантинов изменилась таким образом, что обратного пути уже нет. И надеяться, что всё в какой-то момент станет таким же, как и прежде, не стоит, чтобы впоследствии не испытать сильнейшего разочарования.В частности, группы друзей, которые формировались по одним законам, теперь будут жить по другим. В прежних дружеских союзах могут возникнуть противоречия, когда люди снова начнут активно встречаться после снятия всех ограничений. Также могут вспыхнуть семейные конфликты, если супруги снова начнут активно ездить на работу, а не трудиться удалённо. Доктор Бурк призывает людей уменьшить ожидания для того, чтобы впоследствии не испытать горького разочарования.Не первый эксперт в области психологии высказывается о так называемом постковидном человечестве. Многие считают, что люди столкнулись с перманентными изменениями психики вроде страха перед вирусами, массовыми скоплениями и тому подобным. И на преодоление этих страхов потребуются годы, а возможно и десятилетия. Общество будет вести себя более настороженно, а между странами вновь вырастут серьёзные границы, которые были стерты в последние десятилетия, пишет The Daily Mail.