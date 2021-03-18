Харьковские спортсмены завоевали 11 медалей чемпионата Украины по армспорту среди взрослых, который состоялся в Кременце (Тернопольская область).

В соревнованиях приняли участие спортсмены из 20 регионов страны. По итогам турнира, харьковские армреслеры завоевали 11 медалей: 6 золотых, 2 серебряные и 3 бронзовые.Так, чемпионами Украины стали:- Юлия Гадаева - 2 золотые медали в весовой категории до 55 кг;- Артем Середа - 2 золотые медали в весовой категории до 90 кг.- Михаил Кадура - 1 золотая медаль в весовой категории до 70 кг;- Сергей Мельник - 1 золотая, 1 бронзовая медали в весовой категории до 75 кг.Также харьковчане стали серебряными и бронзовыми призерами:- Наталья Елкина - 2 серебряные медали в весовой категории до 70 кг;- Николай Кравцов - 1 бронзовая медаль в весовой категории до 65 кг;- Андрей Любимов - 1 бронзовая медаль в весовой категории до 75 кг.