Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии на улице Библика в Индустриальном районе Харькова, где автомобиля Volkswagen Passat резался в дерево.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, ДТП произошло утром 18 марта около 09:00.По предварительным данным, 35-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat не справился с управлением, выехал на бордюр и врезался в дерево.По предварительным данным, и водитель, и пассажир легковушки были пьяны. С места ДТП мужчин доставили в городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.Информация о случившемся внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.Все обстоятельства ДТП устанавливаются.