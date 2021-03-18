Сегодня эпидемиологическая ситуация с заболеваемостью коронавирусом очень напряженная.

Такое мнение высказал директор КНП "Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" Виктор Забашта, пишет "АТН".По его словам, если раньше за сутки на станцию скорой помощи поступало около 50 вызовов, то сегодня – 200.- Остается еще раз призвать горожан и жителей области соблюдать правила собственной безопасности, пользовались масками и дезинфицирующими растворами - потому что болезнь страшная и никого не жалеет, - отметил Виктор Забашта.Директор КНП "Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" также добавил, что сегодня многие люди пренебрегают соблюдением карантинных ограничений.- Сегодня я вижу людей в супермаркетах и маленьких магазинах, которые не пользуются масками и при этом себя свободно чувствуют, и никто не делает замечания, и еще раз скажу - это страшно, - сообщил Виктор Забашта.Стабилизировать ситуацию с коронавирусом, по мнению Виктора Забашты, могло бы введение жесткого карантина. В пример директор Центра скорой помощи привел зимний локдаун, после которого снизилось количество больных COVID-19, так и госпитализаций.Напомним, в последние две недели в Харьковской области фиксируется всплеск заболеваемости коронавирусом: показатели выросли в среднем на 20%. В субботу, 13 марта, в Харьковской области был зарегистрирован рекорд по количеству заболевших – 837 случаев за сутки, а днем раньше, 12 марта, - рекорд по количеству смертей - 19 случаев за сутки.Пока что Харьков остается в желтой карантинной зоне.