Группа американских сенаторов повторно подает законодательную инициативу для оказания помощи и поддержки Украины.Об этом говорится в заявлении сенаторов.
Акт о партнерстве в области безопасности Украины подали сенаторы Роберт Менендес, Джим Риш, Роб Портман, Крис Мерфи, Джон Баррассо и Джин Шахин.
- Поскольку Украина все еще остается жизненно важным испытанием способности помочь хрупким демократиям противостоять давлению со стороны внутренних и внешних вредоносных сил, наше подтверждение решительной двусторонней поддержки Украины как в Конгрессе, так и в Белом доме является важным как никогда. Акт о партнерстве в области безопасности Украины помогает нам восстановить отношения, вводя многолетнюю помощь в области безопасности для защиты от российской агрессии и поощряя прогресс в нестабильной программе реформ. Эта законодательная инициатива помогает сохранить наше стратегическое партнерство, одновременно продвигая интересы национальной безопасности США. Я с нетерпением жду сотрудничества со своими коллегами по обе стороны прохода, чтобы добиться того, чтобы эта инициатива превратилась в закон, - заявил сенатор Мерфи.
- Сохранение суверенитета Украины имеет решающее значение, как для национальной безопасности США, так и для нашего мирового порядка. Агрессия Владимира Путина против Украины продолжается, и, таким образом, поддержка США тоже должно продолжаться с целью защиты права Украины на самоопределение, - сказала сенатор Шахин.
Основные положения Акта о партнерстве в области безопасности Украины:
• требует отчета о дипломатической поддержке Украине со стороны США в течение следующих пяти лет;
• поощряет Госдепартамент создать рабочую группу по вопросам Украины с соответствующими европейскими союзниками;
• поощряет администрацию назначить специального посланника для Украины, который бы служил связующим звеном США в вопросе мирных переговоров в нормандской формате и способствовал диалога между странами Черноморского региона;
• санкционирует до 300 млн долларов в год иностранного военного финансирования Украины при сертификации, включая полномочия предоставлять Украине летальную военную помощь;
• требует отчета Минобороны и Госдепартамента о возможностях и необходимой мощности Вооруженных сил Украины, план предоставления Украине помощи по вопросам безопасности и любые рекомендации;
• ускоряет передачу излишков боевой техники и вооружения Украины и призывает к стратегии, которая поощряет страны-партнеры делать то же;
• санкционирует 4 миллиона долларов в год на подготовку украинских офицеров в рамках Международной программы военного образования и подготовки (IMET).
В начале марта Пентагон выделил Украине новый пакет военной помощи на 125 млн долларов. Деньги предназначены для оснащения ВСУ, чтобы помочь Украине "сохранить территориальную целостность" и "улучшить оперативную совместимость с НАТО".
Напомним, 8 декабря Конгресс США поддержал проект военного бюджета на 2021 финансовый год, в рамках которого согласовано предоставление Украине 250 млн долларов военной помощи.