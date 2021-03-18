На Печенежском водохранилище схватили браконьера.

Об этом сообщили в Харьковском рыбоохранном патруле.



17 марта, инспекторы выявили грубое нарушение правил рыболовства в Артемовский заливе Печенежского водохранилища.



Рыбоохранный патруль около 12:00 задержал мужчину, который осуществлял лов водных биоресурсов запрещенными орудиями лова, а именно сеткоснастевым пауком. Таким образом нарушитель выловил такую рыбу: плоскирь - 21 экз., окунь - 6 экз., плотва - 4 экз. и уклия - 1 экз. Общий вес незаконно добытых водных биоресурсов составила 1 кг. Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству Украины, составляют 1173 грн.



На мужчину составлен админпротокол по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Запрещенные орудия лова изъяты до решения суда.