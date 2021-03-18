События На Павловом Поле столкнулись два автомобиля Вечерний Харьков 18.03.2021 372 По словам очевидцев, ДТП произошло на улице 23 августа. "Вечерний поцелуй на перекрёстке 23 августа и Клочковской",- написано в сообщении. Читайте также В Харьковской области саперы обезвредили два снаряда и одну мину Под Харьковом поймали браконьера Под Харьковом горела дача БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ В Харьковской области саперы обезвредили два снаряда и одну мину События 18.03.2021 Лента новостей В Харьковской области саперы обезвредили два снаряда и одну мину 18.03.2021 Под Харьковом поймали браконьера 18.03.2021 На Павловом Поле столкнулись два автомобиля 18.03.2021 Под Харьковом горела дача 18.03.2021 В Сенате США инициируют законопроект о партнерстве с Украиной 18.03.2021 Харьковские армрестлеры «озолотились» на чемпионате Украины 18.03.2021 В Харьковской области усилили карантин 18.03.2021