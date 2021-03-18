По словам очевидцев, ДТП произошло на улице 23 августа.

"Вечерний поцелуй на перекрёстке 23 августа и Клочковской",- написано в сообщении.

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