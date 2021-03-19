В Харькове, 19 марта, временно прекращено водоснабжение в нескольких районах, сообщили в «Харьковводоканале».

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Киевского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:



В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Шевченковского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:



ул. 23 Августа, 8 (п. №1, стояк), пр. Людвига Свободы, 24 (п. №3, стояк) до 20:00 19.03.21 г.



А также:



Киевский район:

ул. Гвардейцев Широнинцев, 108 (п. №2), ул. Чернышевская, 74 до 20:00 19.03.21 г.



Московский район:

ул. Валентиновская (Блюхера), 25-в (п. №2, стояк) до 17:00 19.03.21 г.



Новобаварский район:

ул. Тимирязева, 30 (п. №1, спаренный стояк), пр. Ново-Баварский (Ильича), 70 (п. №3-5) до 20:00 19.03.21 г.



Слободской район:

б-р Жасминовый (ул. Слинько), 3 (кор. №1, стояк) до 20:00 19.03.21 г.



Холодногорский район:

ул. Полтавский Шлях, 152 (п. №2, стояк) до 13:00 19.03.21 г.



Приносим извинения за временные неудобства.

