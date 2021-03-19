За минувшие сутки в Харьковской области зарегистрировано 1085 случаев коронавируса. Это рекорд с самого начала пандемии.

Предыдущий был датирован 8 ноября и составлял 1074 случая.



По итогам минувших суток с таким показателем область занимает четвертое место по Украине после Киева, где 1210 случаев, Львовской области, где 1140 случаев, и Киевской, где их 1134. В лидерах также Винницкая область (948) и Одесская (935).