За прошедшие сутки, 18 марта в Харьковской области вакцинировались от коронавируса 300 человек.

Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения.



Всего с начала кампании, которая стартовала в Украине 24 февраля, в Харьковской области вакцинировали 2739 человек. Все вакцинированные получили по одной дозе препарата.



По состоянию на 18 марта, наибольшее количество вакцинированных зарегистрировано в Донецкой области — 7484 человека.



В целом по Украине вакцинированы уже 92714 человек, из них 10959 — в течение 18 марта.