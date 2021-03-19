В Харьковской области полицейские изъяли патроны и оружие разного калибра.

Как сообщили в полиции, во время обыска в домовладении 41-летнего жителя села Скрипаи Харьковской области правоохранители обнаружили патроны и оружие разного калибра.



Следственные действия проводили 18 марта. Полицейские изъяли 101 патрон калибра 7,62 мм, 369 патронов калибра 5,6 мм, 12 патронов калибра 7,62 мм "ТТ", винтовку ТОЗ-8, сигнальный пистолет и две вставки в него под охотничий патрон 12 калибра, обрез охотничьего ружья ТОЗ БН 16 калибра, две вставки к охотничьему ружью под патрон калибра 5,6 мм, вставку к охотничьему ружью под охотничий патрон 28 мм.



Ведомости по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде от трех до семи лет лишения свободы.