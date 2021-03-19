В Харьковской области полицейские изъяли патроны и оружие разного калибра.
Как сообщили в полиции, во время обыска в домовладении 41-летнего жителя села Скрипаи Харьковской области правоохранители обнаружили патроны и оружие разного калибра.
Следственные действия проводили 18 марта. Полицейские изъяли 101 патрон калибра 7,62 мм, 369 патронов калибра 5,6 мм, 12 патронов калибра 7,62 мм "ТТ", винтовку ТОЗ-8, сигнальный пистолет и две вставки в него под охотничий патрон 12 калибра, обрез охотничьего ружья ТОЗ БН 16 калибра, две вставки к охотничьему ружью под патрон калибра 5,6 мм, вставку к охотничьему ружью под охотничий патрон 28 мм.
Ведомости по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде от трех до семи лет лишения свободы.
Следственные действия проводили 18 марта. Полицейские изъяли 101 патрон калибра 7,62 мм, 369 патронов калибра 5,6 мм, 12 патронов калибра 7,62 мм "ТТ", винтовку ТОЗ-8, сигнальный пистолет и две вставки в него под охотничий патрон 12 калибра, обрез охотничьего ружья ТОЗ БН 16 калибра, две вставки к охотничьему ружью под патрон калибра 5,6 мм, вставку к охотничьему ружью под охотничий патрон 28 мм.
Ведомости по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде от трех до семи лет лишения свободы.